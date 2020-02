Aqui também se come! 10 restaurantes em sítios surpreendentes

1 de 1

Numa árvore: The Dining Pod Koh Kood, Tailândia

Integrado no resort Soneva Kiri, na Tailândia, o Dining Pod Koh Kood é uma experiência para se viver a uma refeição. Inspirado nas casas de árvore de que as crianças tanto gostam, esta experiência consiste numa espécie de casulo em bambu, que tem dois bancos e uma mesa, e que fica suspenso no ar, entre as árvores. O casulo fica integrado na floresta Koh Kood e tem vista, não só para a vegetação envolvente, mas também até à praia. Esta experiência está vedada a crianças menores de 12 anos e tem duração limitada a duas horas por refeição e apenas uma para um chá tipo lanche.

Prato estrela? O ponto forte de qualquer refeição aqui é mesmo a vista…

Preço médio? Para duas pessoas, durante duas horas, a partir de €409 (aproximadamente).

Reservas? A reserva deve ser feita com antecedência.

Numa estufa: De Kas, Amesterdão

A privilegiada localização no parque Frankendael, em Amesterdão, já dá ao restaurante De Kas a envolvência com da Natureza, mas isto é só o início. O espaço deste restaurante é a antiga estufa municipal de Amesterdão, cujas origens remontam a 1926. Passou a ser um restaurante quando, em 2006, este edifício foi destinado à demolição e o dono – Gert Jan Hageman – assim o decidiu transformar. Em 2018 os chefs Wim de Beer e Jos Timmer tomaram as rédeas do restaurante e direcionaram-no no sentido da sustentabilidade apostando nos pratos de legumes. Este espaço recebe cerca de 50 mil clientes por ano e segue o conceito farm to table (da quinta para a mesa), ou seja, a cozinha tira partido dos mais de 100 tipos de vegetais, ervas e frutas cultivados nos terrenos deste espaço. Mas este restaurante também trabalha com agricultores. Na estufa, a grande sala de jantar tem oito metros de altura e é obra do conceituado designer holandês Piet Boon, mas há várias outras salas apropriadas para eventos privados.

Prato estrela? Não existe. As estrelas são os ingredientes, cultivados nos campos do restaurante, e colhidos de manhã para serem servidos à noite. Por isto o menu está em constante mudança.

Preço médio? Um menu custa €59,60 por pessoa.

Reservas? Aconselha-se a reserva com um mês de antecedência.

Na praia: The Grotto, Rayavadee, Krabi (Tailândia)

O Grotto é um dos quatro restaurantes do resort Rayavardee Krabi na Tailândia, que fica no sul da Tailândia (na zona estreita do país, um pouco acima da fronteira com a Malásia). Este restaurante está localizado por baixo de uma falésia de pedra calcária com vista e passagem direta para a praia Phranang. A especialidade são os barbecues, mas oferece também uma seleção de bebidas, snacks e saladas. O Grotto está aberto das 12:00 às 22:00 e, apesar de ser um restaurante na praia há um dress code que não permite biquínis ou roupas de praia muito reveladoras.

Prato estrela? O Earth & Ocean BBQ menu.

Preço médio? Um menu BBQ anda perto dos €110 por pessoa.

Reservas? Pelo menos um dia antes.

Num farol: Maiden’s Tower, Istambul

O Maiden’s Tower é um farol que fica situado a 200 metros da costa da localidade de Üsküdar, no lado asiático da Turquia. Aberto ao público desde 2000, o Maiden’s Tower é um museu (entre as 9:00 e as 19:00) e um restaurante. Durante o dia servem-se pequenos-almoços e almoços e a partir das 20:15 torna-se restaurante e permanece aberto até às 00:30. Com uma localização privilegiada entre a Europa e a Ásia, guarda histórias de séculos de existência. O acesso ao farol é feito através de serviços de barcos: a partir de Kabatas (o lado europeu) e de Üsküdar (o lado asiático).

O restaurante tem capacidade para 220 pessoas e é possível reservar o espaço para festas, como por exemplo casamentos.

Prato estrela? Costeleta de vitela.

Preço médio? O Menu Seleção Exclusiva custa, aproximadamente €42 por pessoa.

Reservas? É necessária a reserva para pequenos-almoços e jantares e há um formulário no site.

Numa rocha: The Rock, Zanzibar (Tanzania)

As imagens são explícitas. The Rock é um restaurante na praia muito especial, porque se situa numa rocha em plena água do mar. Este espaço abriu em julho de 2010 e rapidamente se tornou popular, até mesmo um dos ícones incontornáveis de Zanzibar. Situado em frente à praia de Michamvi Pingwe, uma pequena vila em Zanzibar, este restaurante ocupou o espaço de um antigo posto de pescadores e tem, literalmente, vista para o oceano Índico. No interior a decoração acompanha o ambiente da ilha, tem um terraço e a especialidade do menu é a comida local, o peixe e o marisco. Este sítio tão especial pode ser alugado na totalidade para um evento de grupo. Chegar ao restaurante depende da maré… quando está baixa é possível ir a pé, mas se estiver alta é preciso um transfer, mas o site do restaurante indica a melhor forma de o fazer. O restaurante criou a Fundação Kichanga em 2005 para apoiar a comunidade local com projetos de sustentabilidade ou, por exemplo, ensinar pessoas a nadar.

Prato estrela? The Rock Special, uma grelhada mista de lagosta, camarão, polvo e calamares (aproximadamente €57).

Preço médio? Depende dos pratos escolhidos (os pratos principais vão dos € 17 aos € 32, aproximadamente).

Reservas? Podem ser feitas online, por telefone ou email.

Numa encosta: Aescher, Suiça

O restaurante Aescher, em Wasserauen no distrito de Schwende, nas montanhas Suiça. Este local tem sido, durante séculos, uma fonte de inspiração para artistas e poetas. O restaurante fica no mesmo caminho de Wildkirchli, um conjunto de três cavernas que hoje são uma atração turística, envolvidas na mística deste espaço ter sido onde viveu o primeiro eremita, o Padre Ulmann, em 1658. O espaço começou por ser uma guesthouse fundada em 1884, uma das mais antigas da Suiça, hoje é um restaurante que reflete toda a herança cultural que o envolve, por exemplo nos pratos e bebidas a que chamam os Aescher Specials. Aqui pratica-se uma culinária baseada em produtos e tradições locais, que também dão origem a reinvenções, e numa estreita relação com os produtores locais. O Aescher está aberto entre maio e 20 de outubro, das 7:30 da manhã às 21:00.

Prato estrela? Aescher Becki, um goulash com carne de vaca e vegetais servido numa Becki, uma taça que é, tradicionalmente, usada para fazer música com uma moeda.

Preço médio? Para um jantar de duas pessoas será de 80 francos suíços (aproximadamente €75).

Reservas? Só se aceitam reservas para pequenos-almoços e jantares e com um mínimo de 10 pessoas. Para almoçar, o mais aconselhável é chegar com algum tempo de avanço.

No meio das montanhas: Le Panoramique, Chamonix, França

Entre os vários locais para comer em Chamonix, uma zona turística no Monte Branco (a montanha mais alta dos Alpes), o Panoramique destaca-se pelo terraço panorâmico com vista para o Mer de Glace, um glaciar no Monte Branco. Neste restaurante e snack-bar serve-se cozinha francesa e pratos regionais, mas é o terraço que mais conquista os clientes, a vista para as montanhas e a sensação se quase estar a caminhar por cima das mesmas é de cortar a respiração. Está aberto entre novembro e setembro.

Prato estrela? A travessa com diferentes variedades de queijo e fiambre.

Preço médio? Um jantar para duas pessoas, €50.

Reservas? Segundo o próprio restaurante bastam 5 minutos de espera para conseguir uma mesa.

Na Torre Eiffel: Le Jules Verne, Paris

Já quando foi apresentada ao público na Exposição Universal de 1889 a Torre Eiffel contava com restaurantes em quatro pavilhões de madeira no primeiro andar e cada um tinha capacidade para 500 pessoas. Apreciar o monumento francês e a vista de Paris que ele proporciona parece requerer uma refeição altura e em 1983 abriu o restaurante Le Jules Verne, com o nome em homenagem ao escritor francês do século XIX, 2ª andar da Torre Eiffel, a 125 metros de altura. Nos anos seguintes os chefs Alain Reix e Alain Ducasse garantiram a este espaço uma estrela Michelin. Mas no outono de 2018 o restaurante fechou e reabriu em agosto de 2019, depois de uma intensa renovação. Ao leme está o chef Frédéric Anton, que tem três estrelas Michelin atribuídas ao seu restaurante Le Pré Catelan. Além de se estar num dos mais icónicos monumentos do mundo, a vista sobre Paris é digna de um filme.

Prato estrela? Com apenas seis meses de serviço ainda é cedo para referir um rato estrela, mas o restaurante aponta o lagostim preparado como ravioli com creme de aipo e trufa negra como um dos preferidos dos clientes.

Preço médio? Um jantar com menu de degustação de cinco pratos custa €190 por pessoa.

Reservas? A mesa deve ser reservada com três meses de antecedência.

Numa gruta: Grotta Palazzese, Apúlia, Italia

Localizado no sul de Itália, o restaurante Grotta Palazzese roubou o nome à gruta onde se situa. A sala de refeições escavada na pedra é usada para festas e banquetes desde o século XVIII e é, desde então uma atração para viajantes. O terraço com vista para o mar e a iluminação a tirar partido da luz natural de cada dia, são mais duas características que tornam este sítio especial. A cozinha deste espaço baseia-se na tradição culinária da região italiana de Apúlia, à qual se acrescentam sabores para enriquecer a oferta. Existem dois menus de degustação – Magico e Charming - e o manu à la carte. Por cima do restaurante encontra-se um hotel com o mesmo nome

Que foi recentemente remodelado e dispõe de 15 quartos.

Prato estrela? A estrela é a comida italiana.

Preço médio? Do menu à la carte: 1, 2 ou 3 pratos ficam €180 por pessoa.

Reservas? Pode ser feita a partir do site do restaurante.

Debaixo de água: Ithaa Undersea Restaurant Rangali Island, Maldivas

A cinco metros de profundidade e com uma vista única para um jardim de corais e para um ecossistema de vida marinha, Ithaa Undersea Restaurant Rangali Island proporciona a experiência de ter uma refeição, literalmente, debaixo de água. Integrado no resort Conrad Maldives Rangali Island, este restaurante serve os cocktails de meio da manhã, almoços e jantares no relaxante ambiente de aquário gigante. Em 2017 este restaurante ganhou o prémio Luxury Unique Experience, nos World Luxury Restaurant Awards.