A melhor cozinha mediterrânica em casa

É um dos restaurantes mais elegantes da cidade, renovado sem esquecer a história do café que juntou Mário Cesariny e Alexandre O'Neill, um lugar de tertúlias que haveria de se tornar um símbolo das artes plásticas e do surrealismo português. Temporariamente fechado por causa da pandemia do novo coronavírus, será um prazer redescobrir todos os seus recantos, cores e histórias, mas, enquanto isso não acontece, podemos provar a carta do restaurante na segurança de nossa casa.



O Mercantina Bistro 37, que fica na Av. da República, em Lisboa, está disponível para take-away e entrega ao domicílio, com os mesmos sabores mediterrânicos, sempre com um twist contemporâneo.







Nas entradas, destaque para as habituais foccacias (com alecrim e com presunto de parma) e para as novidades, como a croqueta Basca de presunto com molho de mostarda doce ou os cogumelos recheados com cremoso de presunto italiano.

Croqueta Basca de presunto com molho de mostarda doce Foto: D.R.









Nos pratos principais, tanto brilham os novos ravioli de algas com recheio de camarão e molho de guanciale como o delicioso risotto nero com camarão al ajillo. Vale ainda a pena provar o bacalhau cremoso no forno com camarão e couve ou o tradicional rabo de boi estufado à antiga com arroz de limão e hortelã (um ex-libris do Bistro 37). Se preferir as massas frescas, pode ainda escolher entre o ravioli de vitela com cogumelos frescos e molho trufado, o spaghetti alla bolognese com ragù, raviolone com ricotta, espinafres, gema de ovo e trufa e a lasagna de carne alla bolognese. Indeciso?

Risotto nero com camarão aromatizado al Ajillo Foto: D.R.









As famosas pizzas Mercantina não ficam de fora desta carta especial, como a nova Laziale (com pesto Genovês, mozarella fior di latte, tomate cereja, coppa e pecorino romano, ou as pizzas tracionais da casa, como as já conhecidas Mercantina, Napoli, Margherita D.O.P, Quattro Formaggi, Prosciutto cotto e funghi, Vegetariana e Dalla terra.

Pizza Laziale Foto: D.R.







Para sobremesa, existem três opções: O clássico tiramisù, o cheesecake de frutos vermelhos ou a panna cotta de laranja com frutos vermelhos.

Os serviços de takeway e entrega ao domicílio (delivery) estão disponíveis todos os dias, entre as 12h00 e as 21h30. O serviço de delivery funcionará através da plataforma UberEats.

Saiba mais informações sobre a ementa e promoções aqui ou através dos seguintes contactos: 91 913 40 14; bistro37@mercantina.pt