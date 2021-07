De Ronaldo a DiCaprio. Se tivesse muito, muito dinheiro, onde passaria férias?

Matthew McConaughey em Miami Beach, na Flórida. Foto: Getty Images

As ilhas Pitiusas, um subarquipélago das ilhas Baleares onde se incluem Ibiza e Formentera são um autêntico paraíso no Mediterrâneo e um dos destinos mais populares entre os mais ricos. Elsa Pataky, David Guetta, Jared Leto, Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Katy Perry ou Melanie Griffith adoram passar férias por aqui e voltam com frequência durante o verão. Já Cristiano Ronaldo e Leonardo DiCaprio preferem a ilha de Maiorca, que também pertence às Baleares.



Chris Hemsworth passa férias em Byron Bay, na Austrália. Foto: Getty Images



Key Biscayne, na Flórida, é o destino escolhido por Leonel Messi e a sua mulher, Antonella Roccuzzo. O jogador de futebol alugou uma mansão avaliada em 14 milhões de dólares em frente ao mar para passar o verão com sua família. Ainda nos jogadores de futebol, Piké Shakira passam férias na ilha particular de Blue Lagoon, nas Bahamas.

Kate Moss numa praia de St. Tropez. Foto: Getty Images

Leonardo DiCaprio e Bar Refaeli em Cabo San Lucas, Mexico, 2010. Foto: Getty Images



São Bartolomeu, ou St. Barts, uma ilha do Caribe, é regularmente visitada por Mick Jagger, Beyoncé, Gwen Stefani, Paris Hilton, Ivanka Trump, ou Mariah Carey, Jared Leto, Julia Roberts, Jennifer Lopez preferem a Riviera Maya, no México.



São Bartolomeu, ou St. Barts, uma ilha do Caribe, é regularmente visitada por Mick Jagger, Beyoncé, Gwen Stefani, Paris Hilton, Ivanka Trump, ou Mariah Carey, Jared Leto, Julia Roberts, Jennifer Lopez preferem a Riviera Maya, no México.

os

Hamptons,

o destino de férias por excelência para os americanos mais ricos, a poucos quilómetros de Manhattan. East Hampton, Westhampton, Southampton e Sag Harbor são algumas das cidades que compõem este paraíso onde, por exemplo, Paris Hilton, Jennifer Lopez e Marie Chantal passam férias.

Se estivesse entre os mais ricos do mundo, onde passaria o verão? Uns mais excêntricos do que outros, as celebridades tanto procuram mar como campo, desde que o luxo e a tranquilidade estejam garantidos, tal como a privacidade (nem sempre fácil de conseguir).A famosa praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, atrai celebridades como, e era uma das preferidas da princesa Diana ou da atriz Marilyn Monroe. Chris Hemsworth passa férias em Byron Bay, na Austrália, onde surfa, e Kate Moss não passa sem a rivieira francesa - St.Tropez é paragem obrigatória.E claro,são outros dos residentes de verão dos Hamptons.