Príme Portugal e QuartoSala requalificam edifício BOW

Depois de outros dois projetos residenciais bem sucedidos – o Liberdade 49 e o NAU –, a Príme Portugal e a QuartoSala voltam a juntar-se para transformar mais um edifício na capital: o BOW, um antigo prédio de escritórios, localizado no número 123 da Avenida Duque de Loulé, com vista para o Parque Eduardo VII e sobre o Tejo, e que agora é composto por 18 apartamentos, que vão desde T1 a T3, distribuídos por nove andares, com ginásio privado, apenas para residentes, e lugares de estacionamento atribuídos a cada uma das unidades.

Edifício BOW Foto: Francisco Nogueira

Um trabalho desenvolvido pela developer Príme, empresa fundada em 2017 e especializada no setor imobiliário, e assinado por Ana Costa, a arquiteta que segue as pisadas do seu pai Daciano da Costa, considerado por muitos o "pai" do design em Portugal. Após a sua morte, foi Ana quem ficou a tomar conta do Atelier Daciano da Costa – ou Ana Costa Arquitetura e Design como também é conhecido desde 2011. Com experiência na reabilitação de edifícios históricos e em design contemporâneo, traz uma vez mais o seu trabalho.

Arquiteta Ana Costa Foto: Francisco Nogueira

O resultado? Uma obra arquitetónica caracterizada pelas suas linhas minimalistas e precisas, com mobiliário de marcas conhecidas a nível global, como Poliform, Knoll e Edra, para além de peças assinadas por designers brasileiros, como Sérgio Rodrigues e Jader Almeida. "Procurámos redefinir a estética urbana pela sofisticação, desafiando regras e convenções, mas, acima de tudo, celebrando a inovação na arquitetura contemporânea", revela Filippo Buffa, Managing Director da Príme.

Um dos apartamentos, no edifício BOW Foto: Francisco Nogueira

Relativamente aos materiais, as escolhas passam pela madeira de carvalho, mármore e lacados, combinados com inteligência integrada, eficiência energética e um layout funcional. Logo à entrada, que visita o edifício é recebido por uma porta de seis metros que dá acesso ao átrio e a um hall dourado. No interior, os apartamentos destacam-se pelo espaço e luminosidade, e pelos acabamentos e equipamentos de última geração.

Varanda, no edifício BOW Foto: Francisco Nogueira

Passemos, agora, ao design de interiores do BOW, que ficou a cargo da QuartoSala – um dos maiores nomes do sector, em Portugal, com três décadas de experiência e uma equipa multidisciplinar. Este projeto de interiores foi assinado pelo seu estúdio Signature, dedicado a colaborações de autor com arquitetos e marcas.

"O que distingue verdadeiramente este projeto é a atenção dada ao detalhe, e à forma como a arquitetura minimalista e os interiores foram pensados. Mais do que um espaço, este projeto é reflexo de uma curadoria precisa e meticulosa", esclarecem, em uníssono, Pedro d’Orey e Clemente Rosado, sócios da QuartoSala.