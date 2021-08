Os melhores sítios para dormir no Gerês

Lima Escape

Em termos de localização, poucos locais batem este parque de campismo, situado numa península encravada entre os rios Lima, Froufe e Tamente, rodeada pela imensidão da Serra Amarela. A sensação é a de estarmos numa ilha, rodeados de água por todos os lados, o que dá ainda mais encanto ao acordar nas tendas de glamping, instaladas mesmo em frente ao Lima, numa plataforma sobrelevada de madeira, ou nos originais bungalows, em estilo "casa na árvore". Além da área de Glamping, o parque conta ainda com uma zona para campismo e caravanismo.



Parque de Campismo de Entre Ambos-os-Rios

Lugar de Igreja, Entre Ambos-os-Rios, Ponte da Barca

www.lima-escape.pt

Casas da Aldeia de Cabril

Pernoitar nestas casas é o que se pode definir como uma verdadeira experiência serrana, não só por as mesmas serem típicas habitações de aldeia, embora recuperadas de modo a proporcionar todo o conforto, mas também porque a zona do Cabril é uma das menos massificadas de todo o parque nacional. São três as casas disponíveis, a da Cascata, um T3 localizado junto à famosa cascata de Pincães, com capacidade até 8 pessoas; E as do Igreja, bem no centro da aldeia de São Lourenço, que na verdade são duas, um T1 e um T2 com lotação máxima para 8 pessoas e podem ser alugadas separadamente. E não se admirem com a mesa posta à chegada, porque o proprietário, Márcio Azevedo, é também produtor de mel, de fruta e de fumeiro e gosta de mimar os hóspedes com o melhor da terra.



Rua da Cascata, 7, Pincães, Cabril, Montalegre

Rua da Portela, 7, São Lourenço, Cabril, Montalegre



Tel. 96 241 51 88

geres-casas-da-aldeia-cabril.pt

Hostel Retiro do Gerês

Aberto há cerca de um ano, o primeiro hostel do Parque Nacional representou a concretização de um sonho para o proprietário, Nuno Rebelo, que assim continuou a tradição familiar de bem receber da família, pois o mesmo resultou da recuperação do edifício onde os pais, entre 1982 e 2009, exploraram um pequeno hotel de montanha. Situado no centro da típica aldeia de Fafião, bem próximo de locais como o miradouro, as cascatas ou o Fojo do Lobo, tem capacidade para 28 hóspedes, distribuídos por quatro dormitórios com capacidade para quatro pessoas e quatro suites duplas com casas de banho privativas. Conta ainda com piscina, restaurante, taberna, mercearia e zona comum com cozinha.

Largo da Sobreira do Chão, 1, Fafião, Cabril, Montalegre



Tel. 253 013 821

retirodogeres.pt

Parque Cerdeira

A meio caminho entre a típica aldeia de Campo do Gerês e a Mata da Albergaria, este parque de campismo é a base ideal para partir à descoberta de uma das zonas mais belas do Parque Nacional. Além das áreas de campismo e caravanismo mais tradicional, dispõe de uma ampla oferta de alojamento, que inclui bungalows em pedra com cozinha, com capacidade para duas e quatro pessoas, tendas nas árvores e umas simpáticas cabanas de design inovador e atraente, compostas por quarto, casa de banho e alpendre. O parque disponibiliza também diversas atividades na natureza e uma enorme piscina, irresistível nos dias mais quentes.

Rua de Cerdeira, 400, Campo do Gerês, Terras de Bouro

parquecerdeira.com