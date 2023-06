Esta mansão de Sofia Vergara está à venda por 18 milhões de dólares

Foi em 2022 que Sofia e o seu marido, Joe Manganiello, decidiram pôr a sua esplendorosa moradia à venda por 20 milhões de dólares, segundo a revista Forbes. Após alguns meses sem sucesso na venda da casa situada em San Ysidro Drive, um pequeno bairro na cidade de Beverly Hills em Los Angeles - onde habitam mais rostos conhecidos como, Denzel Washington, Sylvester Stallone, Eddie Murphy e Rod Stewart – o casal decidiu baixar 2 milhões de dólares o preço de venda, encontrando-se agora disponível por 18 milhões de dólares (aproximadamente 17 milhões de euros).

Sala de estar da mansão. Foto: Sotheby’s International Realty

Com detalhes inspirados no estilo italiano, possui uma entrada com uma grande escadaria em caracol, sete quartos – todos suites - e onze casas de banho.

Entrada com uma grande escadaria. Foto: Sotheby’s International Realty

Cozinha com eletrodomésticos Viking. Foto: Sotheby’s International Realty

A zona exterior é umas das principais atrações da casa, um grande quintal onde se pode ver uma piscina com uma zona de jacuzzi, e um jardim à volta que permitia ao casal ter a privacidade desejada.

Zona exterior com piscina. Foto: Sotheby’s International Realty

Segundo a Forbes, para além dos dois pisos com as áreas de descanso, a casa conta ainda com um piso inferior onde se pode encontrar um bar, uma adega com 3000 garrafas, uma sala de provas de vinho, uma sala de cinema, um ginásio e uma sauna. Mas pelos vistos, isto ainda não vale 20 milhões de dólares…

Sala de cinema. Foto: Sotheby’s International Realty

Sofia e o marido decidiram mudar de casa há cerca de dois anos, para uma moradia ainda maior mas com detalhes semelhantes. A atriz é uma das mais bem pagas da história da televisão americana, tudo graças ao seu talento na série que foi emitida em 2009, Uma Família Muito Moderna e também aos seus conteúdos no digital onde recebe pelas parcerias que realiza.