Como são as novas cabines de luxo dos cruzeiros

Carnival Mardi Gras Foto: Carnival Mardi Gras

Disney Wish Foto: Disney Wish

As cabines ou camarotes dos navios dos cruzeiros de última geração, como é o caso dos novíssimos Carnival's Mardi Gras ou do Disney Wish, pouco se parecem com os espaços apertados com casas de banho minúsculas que vemos nos filmes, onde até a ondulação é retratada com algum exagero. Pelo contrário: os cruzeiros do presente e do futuro são tão luxuosos, que os seus designers não só estão a reimaginar novos camarotes repletos das últimas tendências da decoração e da tecnologia, como também estão a redesenhar quartos antigos em navios existentes para se adaptarem às novas necessidades das famílias.Além disso, as companhias de cruzeiro têm agora de enfrentar a forma como a pandemia do coronavírus irá afetar os viajantes, e quais serão as suas novas necessidades a bordo. Por exemplo, o Carnival's Mardi Gras, estreado recentemente, tem 300 salas de ligação e "cabines familiares", enquanto o Disney Wish, que só estreará em 2022, tem mais de 900 cabines com portas de ligação. Estes novos designs permitem que grupos e famílias maiores permaneçam juntos durante toda a viagem, mas podem também permitir portas fiquem fechadas para que possam usufruir de mais privacidade."Para além destas inovações interiores, as linhas de cruzeiro estão a reconfigurar os espaços do convés para acrescentar mais quartos de varanda e varanda, que se tornam uma extensão do seu espaço de vida a bordo" avança a Conde Nast Traveller num artigo sobre o tema. O Disney Wish oferecerá 948 quartos de varanda, em comparação com o próximo maior navio da Disney, o Disney Dream, que tem 901.E se o armazenamento das bagagens e pertences pessoais sempre foi um problema de espaço nos cruzeiros, agora deixou de ser. As companhias de cruzeiro têm pensado em como maximizar cada centímetro do espaço - desde debaixo das camas, e dentro de armários e armários - para manter os viajantes organizados em férias de uma semana.Por fim, também as casas de banho estão mais luxuosas e espaçosas. Com um modelo de casa de banho dividida, uma cabine terá uma casa de banho com uma sanita e um lavatório, e outra com uma combinação de lavatório e banheira, tanto no Disney Wish como no Carnival's Mardi Gras (se bem que neste último, isso sõ acontecerá nas suites de nível superior). A prova de que um camarote pode ter um enorme impacto na experiência da viagem, auer seja de um mês ou de seis meses.