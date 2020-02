Uma experiência de sushi que honra a tradição

Chegamos ao Praia no Parque, em pleno Parque Eduardo VII, junto ao lago e às estufas, e a luz natural é uma das qualidades desde logo evidentes. Aberto desde o final de 2017 no espaço do antigo Botequim do Rei, é nada mais, nada menos, que a recriação do sazonal Praia na Villa em Vilamoura, aqui trazido pelos empresários e sócios Nuno Santana, Francisco Spínola, João Arnaut, Sebastião Pinto Ribeiro e Tomás Froes.

Na barra do Praia no Parque é servida a experiência de sushi, com lugar para 12 pessoas.

Uma das experiências novas do Praia no Parque é a cozinha nipónica: é servida na barra, com lugar para 12 pessoas. O chef Lucas Azevedo, que vem do icónico Bonsai, é o responsável por honrar esta cozinha, com uma mestria que pode ser observada desde o primeiro minuto ao lado do igualmente talentoso Celso Szczerba, que dá continuidade à excelência da degustação.

Carpaccio de lírio com molho umeboshi, um dos pratos servidos na barra.

É-nos servido um sake, logo à chegada, em copo alto, uma das bebidas fermentadas tradicionais do Japão, produzida a partir de três ingredientes principais: arroz, água e koj. Depois, inicia-se uma viagem gastronómica que acima de tudo honra a tradição japonesa: do princípio ao fim não há desperdício e todos os pratos são sagrados. O amuse bouche especial da casa é recriado com as "sobras" de outros pratos, perfeitamente aproveitáveis para criar este primeiro momento. No caso, chegou-nos à mesa uma junção de rábano tornado pickle, alga kombi e karasumi feito com ovas de robalo. Seguem-se as fresquíssimas ostras da Ria Formosa (€7, três) acompanhadas de molho ponzu e momiji oroshi (rábano com malagueta e cebolinho). A seguir, é a vez de apreciar o usuzukuri com molho ponzu, servido em gelo, com ukami, limão, daikon com malagueta e cebolinho (€15), o carpaccio de lírio charuteiro com molho umeboshi (€16) e ainda o sashimi de toro (€22).

Trio de ostras da Ria Formosa acompanhadas de molho ponzu e momiji oroshi.

Temaki de de ouriço-do-mar e toro.

Recomenda-se que a viagem siga com os vários niguiris: cinco (€24) para comer à mão e com ousadia. Destacamos o de toro, que é braseado com recurso ao binchotan (carvão japonês) e o carabineiro, que surpreende pela frescura e sabor, desde a primeira dentada (e que o chef acompanha com um shot). Uma das particularidades da cozinha é a maturação do peixe, por exemplo, o atum é bluefin maturado, para se tornar mais suave e saboroso. O arroz é servido morno, a uma temperatura ideal, para se desfazer na boca conforme manda a tradição. Depois deste momento inesquecível, o chef surpreende com os temakis. Sugestão? Prove o de ouriço-do-mar e toro (€12), que é servido na versão original (em alga noori, aberta e crocante, pois o chef também a passa uns segundos pelo famoso carvão). Vale a pena guardar apetite parta para o temaki de toro e caviar (€15) igualmente delicioso, na versão de alga noori fechada. Uma curiosidade: o wasabi que é servido é fresco, sendo a raiz desta planta raspada na hora com recurso a uma lima de pele de tubarão. Também o molho de soja honra a tradição e é feito de forma personalizada com recurso a ingredientes únicos para cada um dos momentos (e atenção, o chef não recomenda que seja provado em todos).

O wasabi é servido é fresco, sendo a raiz desta planta raspada na hora com recurso a uma lima de pele de tubarão.

No fim, pergunte pela sobremesa especial do dia, garantimos que será a melhor escolha para finalizar a refeição. Se optar por pecar "a sério" escolha o petix gateaux, uma sobremesa que já é um ex-líbris do Praia no Parque.

Onde? Alameda Cardeal Cerejeira (Praia no Parque, junto ao Pavilhão Carlos Lopes) Quando? De domingo a quarta-feira das 12h à meia-noite; quinta-feira das 12h às 2h, e de sexta-feira a sábado das 12h às 3h. Reservas 96 884 2888 ou reservasparque@apraia.pt