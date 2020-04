Aviso: tente fazer isto em casa

Quando não é possível viajar para outros países para conhecer novas culturas ou iguarias, a vontade é fazer com que as coisas venham até nós. E o restaurante Soão, Taberna Asiática concretiza esse desejo, trazendo à nossa mesa inspirações vindas do Japão, mas também do Vietname, Tailândia ou Coreia do Sul. Sempre com o chef executivo Luís Cardoso como guia

Chef Luís Cardoso Foto: D.R.







O chef partihou com a MUST o passo a passo para fazer em casa o seu Ebi Maki, um rolo de camarão tigre, yuzu e micro legumes.

Ebi Maki: rolo de camarão tigre, yuzu e micro legumes do chef Luís Cardoso



Ingredientes

Camarão tigre

Farinha

Ovo

Pão ralado

Arroz de sushi

Alga noori

Sementes de sésamo

Ovas de peixe voador

Maionese japonesa e kimchi

Preparação

Camarão

Passo 1: Panar o camarão tigre em farinha, ovo e pão ralado japonês

Passo 2: Fritar até ficar moreno



Para criar o rolo, seguir os seguintes passos:

Passo 1: Colocar a alga noori inteira

Passo 2: Cobrir com arroz de sushi

Passo 3: Juntar sementes de sésamo ao arroz

Passo 4: Colocar o camarão tigre já panado

Passo 5: Virar a alga de maneira a que o arroz fique por fora, enrolar e cortar



E está pronto a ser servido. Desfrute!