Recrie em casa esta focaccia de ervas da serra e paiola

Não podemos sair de casa para descobrir novos lugares e sabores, mas podemos imaginar como seria estar sentado a uma mesa com vista panorâmica para o Vale Glaciar do Zêzere. Tal como acontece no restaurante São Lourenço, no hotel Casa de São Lourenço, em Manteigas.

Aqui, privilegia-se a frescura e a sazonalidade dos ingredientes da serra, dando especial importância à sua simplicidade e essência natural, como comprovam os pratos do chef Manuel Figueira, tradições de outros tempos, reinventadas para os dias de hoje.

Chef Manuel Figueira







O chef partilhou com a Máxima a receita de um desses pratos, a focaccia de ervas da serra e paiola.

Focaccia de ervas da serra e paiola do chef Manuel Figueira



Ingredientes

500 gr farinha trigo 65

5 gr sal

100 ml azeite

40 gr banha porco

20 gr fermento padeiro

300 ml água

300 gr paiola

Alecrim

Tomilho

Segurelha

Flor de sal



Preparação

Passo 1: Juntar farinha peneirada, sal, banha de porco, paiola, 50 ml de azeite e ervas picadas, dissolver o fermento em água morna, juntar tudo e amassar bem durante aproximadamente 10 minutos ou até estar homogénea.

Passo 2: Tapar com um pano e deixar descansar 2 horas na temperatura ambiente. Colocar um pouco de azeite no tabuleiro, colocar a massa por cima, espalhar suavemente a massa com os dedos preenchendo por completo o tabuleiro de igual forma. Colocar o restante azeite por cima da massa, a flor de sal e mais algumas ervas.

Passo 3: Deixar levedar durante uma hora.

Passo 4: Aquecer o forno a 220 graus e cozer aproximadamente 25 a 30 minutos.



E está pronto a ser desfrutado. Aproveite!