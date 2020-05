Recrie a receita de camarão com Brandy do Hotel Martinhal

Um passeio pela praia ou uma refeição com vista para o mar são duas missões quase impossíveis durante este período de isolamento. O restaurante Dunas, do grupo Martinhal Sagres Beach Family Resort Hotel, virado para a praia do Martinhal, no Algarve, é o destino ideal para famílias e também o cenário perfeito para comer bom peixe e marisco. Para ficar um bocadinho mais perto do mar, o chef Micael Valentim partilha a sua receita de camarão.

Chef Micael Valentim Foto: D.R.





Camarão do Chef Micael Valentim



Ingredientes

14 camarões médios

Coentros q.b.

½ chávena de azeite

70g manteiga

2 colheres de sopa de Brandy

3 dentes de alho

1 malagueta vermelha grande

Sal

Pimenta em pó



Preparação



Colocar o azeite numa frigideira, deixar aquecer e colocar os camarões temperados com sal e pimenta. Deixar a cozinhar um pouco, colocar os alhos e as malaguetas cortadas e ir deixando cozinhar mais um pouco. Adicionar a manteiga, deixar cozinhar e finalizar com os coentros e o brandy.





E está pronto. Desfrute!