O que se passa no Atelier de Henrique Sá Pessoa?

O Atelier Henrique Sá Pessoa é uma incubadora de experimências, jantares pop-up, iniciativas artísticas e fora da caixa. O chef com duas estrelas Michelin vai continuar a receber jantares privados, mas prepara-se agora para novas aventuras e desafios. A Sá Pessoa junta-se o chef Pedro Larcher, que ficará responsável pela cozinha.

Henrique Sá Pessoa e Pedro Larcher

Quando abriu em novembro de 2017, o Atelier de Henrique Sá Pessoa tinha como objetivo ser um espaço de criação sem distrações, longe dos holofotes e da agitação do seu restaurante, Alma, em pleno Chiado e com duas estrelas Michelin. Também serviria de supper club exclusivo, para acolher até doze convidados numa mesa única, em dois a três jantares privados por mês. Dois anos e duas estrelas Michelin depois, o Atelier vai abrir-se mais à cidade, tornando-se um restaurante à medida do chef que lhe dá nome.

Atelier Henrique Sá Pessoa

No entanto, este é um espaço cuja polivalência ainda está a ser descoberta. A programação está a ser desenvolvida em colaboração com a agência de comunicação Chef’s Agency e contará com várias novas iniciativas nos próximos meses, como uma tela em branco à espera de ser pintada.