Gordon Ramsey ensina a cozinhar salmão no forno com wasabi

É um livro de cozinha pensado para quem quer cuidar do corpo, mas vai muito além disso. A Comida Fit de Gordon Ramsey é um reflexo da importância que o chef dá aos ingredientes e à saúde no prato, mas também ao sabor e à forma como a alimentação pode ser fonte de prazer e longevidade. Dividido em três partes, Saudável, Leve e Fit, o livro, editado em Portugal pela Porto Editora, reúne sugestões para pequenos-almoços (como os ovos mexidos com feta, espinafres e tomate), almoços (como o tártaro de atum e abacate), snacks (como as pipocas picantes) e jantares (como a pizza de couve-flor). Ou ainda este delicioso salmão com limão e wasabi, ideal para todas as horas, fácil de preparar ao fim do dia ou depois de um treino intenso.

Salmão no forno com limão e wasabi do chef Gordon Ramsey



Ingredientes

1,5 kg de salmão (1 lado inteiro de um salmão), com pele, sem escamas e sem espinhas

Sumo de 1 ½ limões

2 c. de chá de wasabi em pasta ou em pó

2 c. de sopa de molho inglês

2 c. de sopa de azeite

Sal marinho e pimenta-preta moída

Modo de preparação



Pré-aqueça o forno a 200 °C/gás 6.



Coloque o salmão, com a pele virada para baixo, numa assadeira grande forrada com papel vegetal.



Misture o sumo de limão com o wasabi, o molho inglês e o azeite, até estar tudo muito bem ligado, e tempere com sal e pimenta.



Deite esta mistura por cima do salmão, tendo o cuidado de espalhar bem a marinada por toda a superfície do peixe, não esquecendo os lados.



Leve a assadeira ao forno pré -aquecido durante 20 a 25 minutos, até o salmão estar no ponto.



Retire o salmão do forno e deixe repousar durante alguns minutos. Espalhe por cima as folhas de rúcula e sirva com os quartos de limão.