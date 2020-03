Doces luxos: as sobremesas do Ritz de Paris em livro

Madalenas e Bolo Mármore são dois dos destaques do livro French Pastry at the Ritz Paris. Até podem parecer sobremesas simples, mas apesar de serem nomes que ouvimos no dia a dia, neste livro as suas receitas são especiais e têm segredos. Afinal o seu autor é o chef pasteleiro do carismático hotel da Place Vêndome, François Perret.

O restaurante La Table de L’Espadon e o Bar Vêndome, espaços no Ritz Paris. Foto: Vincent Leroux

French Pastry at the Ritz Paris, de François Perret. Abrams.

Nascido em Bourg-em-Bresse, foi por lá que que aos 16 anos François Perret começou como aprendiz numa pastelaria. O talento levou-o para Paris onde trabalhou em hotéis de prestígio como Le Meurice, George V ou Lancaster (onde teve o primeiro lugar de chef aos 28 anos). Em 2010 participou na abertura do ShangriLa Hotel em Paris, onde fazia dupla com o chef Philippe Labbé na cozinha e juntos obtiveram 2 estrelas Michelin. Aos 35 anos concretizou o sonho de trabalhar no Ritz de Paris onde chegou em junho de 2016, quando o hotel reabriu após remodelação. Nesta cozinha forma equipa com o chef Nicolas Sale. Juntos conseguiram 2 r para o restaurante La Table de L’Espadon (restaurante principal do hotel onde o menu de sobremesas se chama The Reward, A Recompensa) e uma estrela Michelin para o restaurante Jardin de L’Espadon, ambos os espaços no hotel.Em outubro de 2019 o chef François Perret foi nomeado Melhor Chef de Pastelaria em Restaurante pelo guia Les Grandes Tables du Monde e no próximo mês de abril partilha com o público as suas receitas e inspirações através do livro French Pastry at the Ritz Paris. Tal como qualquer outro livro de receitas, cada uma das criações desta edição conta com imagens, os ingredientes, o tempo e coordenadas de preparação. Está dividido por partes do dia, ou seja, sobremesas para comer de manhã cedo, ao almoço, no chá da tarde, delícias para comer à noite e ainda sobremesas para comer a qualquer hora do dia.

No prefácio o chef Michel Troisgros diz que as sobremesas dele contam histórias, são sinceras e revelam as fontes de inspiração. De flores a puxadores de porta, qualquer coisa o inspira. Mas na base de tudo estão as memórias de criança, quando uma numerosa família sentada à mesa de jantar fazia silêncio na hora da sobremesa. O chef é conhecido por cortar no açúcar, por gostar de brincar com sabores ácidos e amargos e por adorar mel e marmelo.

Mil-folhas e Montblanc, duas sobremesas do chef disponíveis no Bar Vêndome, no hotel Ritz Paris. No Instagram do chef. Foto: @françoisperretpatisserie

O livro inclui doces com memórias afetivas, como a receita da tarde de família que se fazia na sua casa todos os domingos e à qual chamou My Sweet Bressane Tart ou a tarte de figos que é uma versão adaptada da receita da mãe. Assim como clássicos, como uma tarte tatin de cerejas, bolo de chocolate ou merengues de baunilha (segundo o chef estes últimos reúnem a três elementos essências da pastelaria: merengue, créme pâtissière e chantilly). O livro conta ainda com as famosas Madalenas do chef, criadas em homenagem a Proust, e acaba com a sua sobremesa favorita, bolo mármore.

French Pastry at the Ritz Paris, de François Perret (Abrams, €27, aproximadamente), com lançamento previsto para 7 de abril.