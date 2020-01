Crescendo gastronómico no Ona at The Museum

Algures no interior sossegado do primeiro andar do número 16 do Largo da Trindade, em pleno Chiado, esconde-se um segredo mal guardado. E ainda bem, porque a experiência Ona at The Museum é algo que não deve passar despercebido entre os amantes da boa gastronomia, o do melhor que se faz ao nível das experiências de luxo em Portugal. De que falamos, afinal? Concretamente, do projecto do colectivo Ona (onda, em catalão), uma iniciativa que surgiu pelas mãos do francês Luca Pronzatom, em 2019, e cujo objetivo primordial é dar a conhecer os talentos de jovens chefs internacionais bem como produtos de excelência provindos de pequenos produtores.

Foi desta forma que no verão passado o Ona chegou à Costa da Caparica em formato pop-up (Ona at the Beach que se instalou no espaço do Dr. Benard) para oferecer uma experiência de paladares única. Com a mesma premissa, o projecto chegou agora ao coração da baixa lisboeta, até ao recém aberto The Art Gate, um novo boutique hotel, que nestas instalações se faz acompanhar de mais novidades originais: uma galeria de arte, uma loja de vinhos (com vinhos escolhidos a dedo), um bar e um lounge.

Este é, assim, o projecto mais versátil do grupo até à data, com apenas 18 lugares (6 dos quais na mesa do chef) por turno. Aos comandos da cozinha, e a cozinhar simultâneo, encontramos os jovens (e promissores) chefs Micael Duarte, Iñaki Bolumburu, Mariana Schmidt, Edgar Bettencourt, oriundos de Portugal, do Rio de Janeiro e de Bilbao. São estas as hábeis mãos que fazem chegar à mesa, seja a do chef ou à da sala de jantar, os nove pratos que fazem parte da experiência Ona at The Museum. Graciosos e leves, saudável e despretensiosos, os snacks ditam, desde logo, o registo de todo o jantar. São eles as deliciosas combinações de maçã, ginjinha e citrinos; batata, porco & kombu; e bulhão pato crocante.

Snack de batata, porco & kombu, com pé de alecrim.

Nas entradas, encontramos apetecíveis e improváveis combinações como a de cogumelos, com gema de ovo e caldo de galinha, seguida de couve-flor com amêndoas, couve e água de tomate fermentada. À medida que assistimos ao desenrolar deste maravilhoso espectáculo gastronómico - cujas combinações de ingredientes vemos culminar numa finalização que muitas vezes se concretiza no nosso prato pelas mãos dos próprios pratos - ouve-se, quase como sendo um ingrediente secreto suspenso no ar, uma eclética banda sonora preparada para a ocasião.

Entrada de couve-flor com amêndoas, couve e água de tomate fermentada.

A experiência continua num crescendo de paladares, sobretudo com a chegada dos pratos principais: pescada al pil pil com nabo, como sugestão de peixe, e javali com castanhas, puré de espinafres, escabeche de beterraba e salada da estação. As sobremesas não invertem a tendência surpresa, pelo contrário, acentuam-na com a chegada do limão com avelãs e polén bio, e mais tarde com o creme de manteiga de amendoim com pão e vinho do Porto. Os pairings de vinhos são feitos pela sommelier Patrícia Pombo e pela bartender Constança Cordeiro.

A mesa de jantar, que tem capacidade para 12 pessoas.

A exposição, cuja curadoria está a cargo de Joana Valsassina e Leonor Carrilho, apresentam obras diversas dos artistas Marco Pires, Luísa Jacinto, Hugo Brazão, Joanna Piotrowska e Nuno Henrique.

É possível desfrutar da experiência Ona at The Museum – que tem o custo de €75 (e €55 pelo paring) -até, pelo menos, até ao fim de fevereiro.

A equipa do The Ona at The Museum.

Onde? Largo da Trindade, 16, 1º andar, Lisboa

Quando? Às 19h ou às 21h30, ao jantar. Reservas https://onalisbon.dinesuperb.com/