As mulheres mais admiradas da gastronomia

Pia León, Lima

León divide com o marido Virgilio Martinez as panelas do restaurante Central.



Ravinder Bhogal, Londres

Nascida no Quénia, Bhogal foi jornalista antes de abrir o Jikoni, que tem a sua marca pessoal.



Ravinder Bhogal Foto: @cookinboots





Nieves Barragan, Londres

A espanhola Barragan abalou a capital britânica com sabores marcantes e cozinha autêntica, primeiro no Barrafina e agora no seu próprio restaurante, o Sabor.



Asma Khan, Londres

Nascida em Calcutá, Khan tem vindo a dar destaque a mulheres imigrantes no Darjeeling Express e recentemente participou do programa Chef’s Table.



Manu Buffara, Curitiba

Buffara foca-se em problemas sociais e ambientais no Manu, fazendo parcerias com produtores locais e da comunidade. Virgilio Martinez, do peruano Central, é um dos seus admiradores: "O trabalho dela com a natureza e a educação no Brasil é superior. A abordagem e o entendimento dela sobre comida vão além do seu restaurante."

A chef Manoella Buffara no seu restaurante Manu, em Curitba, no Brasil Foto: D.R.









Dominique Crenn, São Francisco

É responsável pelo Atelier Crenn, que recebeu três estrelas no guia Michelin.



Angela Hartnett, Londres

Hartnett é conhecida pelo estilo prático e pela culinária italiana moderna no Murano, que também conta com estrelas do guia Michelin.



Ruth Rogers, Londres

A americana abriu o River Café em Londres em 1987 com a sócia Rose Gray. Ainda é um dos restaurantes mais referenciados do Reino Unido.



Anne-Sophie Pic, Valence (França)

Pic tem na conta três estrelas Michelin pelo Maison Pic, no sudeste de França, e duas estrelas em cada um dos seus restaurantes em Londres e Lausanne.

Anne-Sophie Pic Foto: @annesophiepic



Carme Ruscalleda, Barcelona

A catalã garantiu três estrelas Michelin ao Sant Pau e agora comanda o Moments, onde se destaca pelos pratos inovadores inspirados na cozinha regional.



Elena Reygadas, Cidade do México

A responsável pelo Rosettain estudou no Centro de Culinária Internacional em Nova Iorque e trabalhou antes no Locanda Locatelli, em Londres.



Helena Puolakka, Helsínquia

A finlandesa à frente das panelas do Savoy foi treinada por lendas da gastronomia europeia como Pierre Gagnaire, Gordon Ramsay e Pierre Koffmann. "Trabalhou para mim durante anos e tocava no meu restaurante. Ela era muito mandona na cozinha, mas uma chef de primeira qualidade", revela Koffmann.



Nadia Santini, Canneto sull’Oglio (Itália)

Santini combina as tradições francesa e italiana no Dal Pescatore, localizado no norte de Itália.



Clare Smyth, Londres

Durante muito tempo, Smyth foi a guardiã das três estrelas Michelin de Gordon Ramsay. Hoje tem duas por conta própria, no Core by Clare Smyth.



Helena Rizzo, São Paulo

A dona do Maní cria pratos modernos com ingredientes nacionais. Ela é a eleita de Layo Paskin, DJ e dono do Palomar, em Londres: "O Brasil foi a minha segunda casa durante mais de 15 anos e escolhi Helena porque a combinação dos produtos do Brasil com as técnicas que ela aprendeu produz uma experiência empolgante."



Saima Thompson, Londres

Thompson tinha 29 anos quando descobriu um cancro. É conhecida pelo blog Curry and Cancer e por servir comida autêntica do Punjabi em cinjunto com a mãe, Nabeela, no Masala Wala Cafe.