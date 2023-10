Um jantar vínico inspirado nas Rotas de Navegação

Situado em Ponta Delgada, São Miguel, o Grand Hotel Açores Atlântico, uma prestigiada unidade hoteleira de cinco estrelas da Bensaude Hotels Collection, é conhecido não apenas pela sua localização privilegiada, mas também pela incrível experiência gastronómica proporcionada no restaurante Balcony, o palco escolhido para os jantares vínicos.

Nesta quinta edição, o evento concentra-se nas exportações de laranjas para o Reino Unido durante o período de 1830 a 1870. "A maior parte dessa exportação destinava-se a Inglaterra, e é nesse destino que traçamos o nosso itinerário, levando as laranjas e trazendo a caça para a mesa e para a degustação, aproveitando também a estação outonal que nos brinda com sabores e texturas únicas", explica o chef de cozinha do Grand Hotel Açores Atlântico, José Gala, num comunicado.

As laranjas assumem o papel principal neste banquete, e a escolha foi criteriosa. Os vencedores foram os néctares reconhecidos a nível nacional e internacional da Quinta do Piloto, liderados por Filipe Cardoso, que enriquecerão o jantar com o seu conhecimento sobre a difusão dos sabores dos néctares.

Ao contrário de um menu de degustação, em que a escolha do vinho segue a seleção do prato, neste jantar vínico é o vinho que orienta a escolha do prato. A seleção da bebida para esta edição fica a cargo do Chefe de Sala Acácio Oliveira e foi pensada com cuidado, pois o menu especial percorre cinco momentos distintos.

O jantar começa com um ninho de lebre com mousseline de marmelo e ananás como amuse-bouche, acompanhado por um copo de Quinta do Piloto Collection Síria, seguindo-se um creme de castanha assada com perdiz vermelha em escabeche e crumble de alheira de caça, servido com Espumante Extra Brut Reserva.

O primeiro prato continua a celebrar a caça, com faisão braseado com aveludado de abóbora assada e canela de Ceilão, figo e uva, jus de foie gras e creme de vinagre balsâmico, harmonizado com um Quinta do Piloto Coleção da Família Branco. O segundo prato apresenta um lombo de veado com risotto envelhecido de míscaros, acompanhado por um tinto.

Para a sobremesa, o chef criou "o Abade Priscos da caça, com papo de anjo de whisky e doce da rota dos citrinos", que será servido com o famoso Moscatel Superior 10 Anos.

Este jantar especial, realiza-se no dia 3 de novembro e começa às 19h30, tendo um custo de €85 por pessoa. As reservas são limitadas a 70 pessoas e exigem pré-pagamento, que pode ser efetuado através do telefone +351 296 302 200 ou do email: ghaa@bhc.pt. Um evento que promete cativar os paladares mais exigentes e celebrar a riqueza da tradição gastronómica açoriana.