Um novo Martini para James Bond

"Shaken, not stirred." A frase de James Bond acabou por tornar-se um slogan do agente secreto britânico criado por Ian Fleming e descreve a sua preferência pela preparação do seu vodka Martini: agitado, não envolvido.

Mas se, antes das cenas de ação, trocas de tiros ou corridas em automóveis híbridos com potência de milhares de cavalos lhe apetecesse beber algo? Mesmo tratando-se de 007, o politicamente correto não permite que o agente mais famoso do mundo tome um cocktail. Mas consegue imaginar Bond a refrescar-se com um refrigerante ou sumo? Não, pois não?



James Bond e o álcool Um estudo do site Atomic Martinis analisou os romances de espionagem protagonizados pelo agente secreto James Bond, escritos por Ian Lancaster Fleming entre 1953 e 1966, e concluiu que o 007 consumiu uma bebida, em média, a cada sete páginas. Do total de 317, e para a surpresa geral, o espirituoso mais pedido foi whisky, solicitado 101 vezes nas obras, seguido por 58 bourbons e 38 Scotches (o whisky escocês). Mas não é tudo, Bond é fã de uma taça de champagne e, no livro Só Se Vive Duas Vezes (1964), provou sake, especificamente 35 copos da bebida alcoólica tradicional japonesa fermentada do arroz. O cocktail que ganhou fama de ser o preferido do agente secreto foi o vodka Martini, que Bond pediu 19 vezes, quase a mesma quantidade que bebeu gin Martini, 16 – mas este geralmente foi oferecido por terceiros. Há apenas uma única vez que ele mistura gin com vodka, bebida a que que chama de Vesper.

Isso porque no passado, optar por não beber álcool significava ter de escolher entre água, sumo, sodas ou, na melhor das hipóteses, um mocktail de fruta. Se o leitor já passou por uma situação dessas, sabe que cortar a bebida por opção pessoal ou necessidade médica é tão difícil que há quem chegue a preferir ficar em casa do que estar com os amigos. "Os tempos estão a mudar e os consumidores não querem sentir que estão a perder alguma coisa quando são mais conscientes com o que bebem", afirma Nick Stringer, vice-presidente global da Martini.

Para a apresentação de um lançamento da marca de aperitivo italiana, o Master Herbalist Ivano Tonutti aterrou na capital portuguesa para explicar a inovação por trás da nova alternativa não-alcoólica da Martini. "Quisemos criar bebidas deliciosamente complexas que retenham a verdadeira essência dos nossos vermutes", disse. "Seria aprovado por James Bond?", perguntaram-lhe ao que respondeu sem pestanejar que sim, "principalmente se fosse conduzir um elétrico a 150 km/h."

Não beber álcool não significa não possa desfrutar de uma bebida ou cocktail sofisticado. Por isso, a marca foi ao encontro do aumento da procura por opções de bebidas não alcoólicas e apresentou duas novas criações: o Martini Vibrante Sem Álcool e o Martini Floreale Sem Álcool, ambas formas de oferecer uma bebida com o sabor tão característico do aperitivo italiano. "Sem o álcool é muito difícil manter o olfato. Foi preciso estar atento à botânica para conseguir o mesmo amargor, porque a maior parte não é solúvel em álcool, portanto tivemos de reconstruir a amargura de uma maneira diferente", partilhou Ivano, explicando à MUST as exigências técnicas para alcançar o sabor e o aroma da nova bebida sem usar água.

A fórmula levou um ano para finalizar e as alternativas são desenvolvidas com a mesma mistura secreta de vinhos brancos utilizados nos clássicos vermutes da marca, só que no caso destas duas "removemos cuidadosamente o álcool do vinho antes de adicionarmos os ingredientes botânicos e as ervas para preservar o aroma e o sabor autêntico do vermute", explica Beppe Musso, o Master Blender da Martini. O resultado é um aperitivo não alcoólico criado com sabores 100% naturais. Ambas as bebidas podem ser servidas puras, com uma pedra de gelo ou numa mistura metade Martini sem álcool e metade tónico (ou soda). Envolva suavemente (stirred, not shaken – ao contrário de Bond) e finalize com uma rodela de laranja.



Por que James Bond insiste no Martini agitado? Num gin Martini, por exemplo, a entrada de ar causada pela agitação da mistura oxida ou interfere nas especiarias aromáticas do gin. Mas vale ressalvar que não há o tal "problema" com vodka, uma vez que o tal movimento agitado deixa o cocktail até mais gelado e intenso.

A icónica frase "shaken, not stirred" surgiu pela primeira vez no livro Os Diamantes são Eternos (1956) mas só foi usada por James Bond em Dr No (1959). Nas sagas do cinema, Sean Connery foi o primeiro agente a usar a frase, em 007 contra Goldfinger (1964), e a partir daí apareceu em praticamente todos os filmes que se seguiram.

Com o crescente e constante interesse pela saúde e bem-estar, os consumidores de todas as idades estão também a fazer escolhas mais equilibradas. A tendência de beber de forma consciente é cada vez maior e, quem sabe, um dia veremos Bond a pedir um Martini sem álcool?

A novidade estará à venda para compra e consumo nos estabelecimentos habituais na última semana de março.



O Martini Vibrante Sem Álcool é uma mistura de ingredientes botânicos naturais, equilibrados com bergamoto italiano para criar um aperitivo frutado