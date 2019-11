O poder da Natureza a seu dispor

Poderá ter notado, nos últimos tempos, um novo visual nas lojas LEV perto de si. A principal mudança? A decoração, que agora é mais ampla e clara, e as embalagens, que ganharam o tom branco substituindo o preto. Trata-se de uma aproximação da LEV à natureza, pois os ingredientes naturais são os novos protagonistas das novidades da marca de nutrição.

Por acreditar que a água é um bem essencial e tem propriedades terapêuticas, o fundador da LEV, Cyril Decoret, apostou recentemente no conceito Water by LEV, e fez nascer o primeiro bar de águas da Europa. Como o nome indica, no bar de águas pode-se escolher entre 50 variedades de 15 países (Japão, Taiwan, Islândia, Noruega, Suíça, Gronelândia, entre outras origens) e até levar água para casa. De entre as opções, encontram-se águas com e sem gás, água naturalmente aromatizadas ou apenas naturais, podendo ter origem em glaciares, lagos milenares ou até vir do fundo do oceano. A LEV pretende estimular o consumo de água à mesa, de forma a até saborear melhor as refeições, enquanto se hidrata. O bar de águas encontra-se neste momento em oito lojas: Porto, Lisboa, Guimarães, Coimbra e Aveiro, e vai chegar a mais lojas no futuro.

Juntamente com a Companhia Portuguesa do Chá, também foram criados quatro blends de chás funcionais, que num elogio ao sabor se concentram cada um numa acção benéfica para o organismo, cujas fórmulas foram desenvolvidas por Sebastian Filgueras, especialista em tea sommelier e tea blending. Estes chás oferecem uma seleção de plantas, especiarias e óleos essenciais para criar blends que preencham necessidades específicas e garantam um equilíbrio natural do organismo e o bem-estar geral. São estes: Immunity (chá verde, gengibre, limão, curcuma e kombucha), Slim (erva-mate, erva príncipe, camomila e rosa mosqueta), Energy (moringa, matcha, bagas goji) e Detox (óleos essenciais de laranja, chá verde, lúcia-lima, cidreira e outros).

Chá Slim, €15, LEV x Companhia Portuguesa do Chá

Chá Detox, €15, LEV x Companhia Portuguesa do Chá

Chá Immunity, €15, LEV x Companhia Portuguesa do Chá