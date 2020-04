MUSA lança cerveja para ajudar músicos

Numa altura em que o mundo atravessa um dos momentos mais difíceis de que há memória e em que a cultura vive dias especialmente desafiantes, com concertos e espetáculos culturais cancelados, quebras das receitas e futuros incertos, a MUSA decidiu lançar uma cerveja solidária.

A marca de cerveja artesanal sempre teve uma ligação especial à música e ao longo de quatro anos, trabalhou com diversos cantores e artistas portugueses, tanto através de concertos na Fábrica de Marvila como de várias outras iniciativas.

With a Little APA from my Friends é, por isso, uma cerveja em forma de agradecimento, uma maneira de celebrar ligação entre a cervejeira e todos os artistas que já trabalharam com a marca. No "rótulo de afetos" desta garrafa vão estar escritos os nomes de alguns dos músicos que aceitaram esta ajuda, como Ana Bacalhau, Capitão Fausto, Conan Osiris, Luca Argel, Bispo Marta Ren, Filho da Mãe ou Carlão, entre muitos outros. Alguns desses nomes juntaram-se num vídeo para interpretar o clássico dos Beatles, With a little help from my friends, que inspirou o nome da ceveveja, e que pode ver em cima.





A cerveja With a Little APA from my Friends Foto: Ana Viotti









A nova cerveja da MUSA custará €2,5 e está disponível através da loja online, na Fábrica de Marvila e na Musa da Bica. As entregas ao domicílio poderão também ser feitas através de encomendas nas apps Uber Eats e Glovo.

Para mais informações consulte: www.loja.cervejamusa.com/