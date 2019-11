Este é o melhor bar do mundo

O bar de 104 anos localizado na zona do Greenwich Village, em Manhattan, está no topo da lista dos 50 melhores bares do mundo em 2019 segundo a The World's 50 Best Bars. Dante é amplamente conhecido por sua extensa lista de negroni. Há negroni de chocolate, com um pouco de prosecco e até negroni com banana, abacaxi, pimenta e sésamo (!). Mas além das inovações há os clássicos sempre impecáveis.

Sim, as bebidas são ótimas, mas não foi só isso que garantiu ao bar a qualificação mais alta do ano. O ambiente retrata um bistro aconchegante dos dias passados em cafés, com cabinas em pele creme, cadeiras de vime e detalhes em dourado.

O bar de 104 anos localizado na zona do Greenwich Village Foto: Instagram @dantenewyorkcity

Com mais de cem anos a funcionar numa cidade como Nova Iorque, o Dante reuniu visitas de personagens ilustres ao longo da história, nomeadamente Ernest Hemingway, Al Pacino, Robert Mapplethorpe, Patti Smith e Bob Dylan. As fotografias destes clientes e de muitos outros estão, aliás, penduradas nas paredes de tijolos.

Os top cinco dos melhores bares do mundo completa-se com o Connaught Bar de Londres, seguido pelo Florería Atlántico, em Buenos Aires, outro em Nova Iorque, The NoMad, e mais um na capital britânica, o American Bar.