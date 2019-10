Don Pérignon lança edição limitada com Lenny Kravitz

Além de colosso na indústria da música, Lenny Kravitz tem uma relação longa com a Maison Dom Pérignon. Sendo um conhecedor de vintages e amigo do chef de cave, Richard Geoffroy, Kravitz quis saber mais sobre o processo de fabrico do célebre champanhe, assim como as pessoas que o fazem, imergindo no universo da Dom Pérignon.

A edição limitada da Don Pérignon com Lenny Kravitz

Desta colaboração, iniciada no ano passado, surge o lançamento do Dom Pérignon Vintage 2008, com o icónico rótulo reformulado. O escudo é feito com metal martelado resultando numa pátina que lhe confere uma vibração especial e inalterável. Apenas 150 garrafas chegarão a Portugal, disponíveis no Club Gourmet do El Corte Inglés.