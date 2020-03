Beber uma cerveja com amigos sem sair de casa

Num momento em que a união nunca foi tão importante, a Cerveja Trindade juntou-se a várias cervejas artesanais para criar um movimento muito especial. Uma iniciativa que consiste em juntar os amigos para beber uma cerveja, mas sem sair de casa.

Diariamente, a partir das 19 horas, todos são convidados a partilhar uma cerveja com os amigos e familiares, mesmo estando longe. O objetivo é incentivar as pessoas a continuarem a partilhar bons momentos, apesar do presente contexto social causado pelo Covid-19.



Trevo, Bolina, Beer Sommelier, Vadia e as Cervejas Topázio e Onyx já fazem parte da iniciativa.

Os participantes do #BeerAtHome têm ainda a possibilidade de ganhar um pack de cerveja em casa por dia . Contudo, o prémio só será entregue depois do período de quarentena. Com o intuito, de ser partilhado num dos primeiros reencontros ao vivo com os amigos.

Para participar basta visitar a página de Instagram da Cerveja Trindade e seguir os passos solicitados.

A iniciativa decorre até ao dia 31 de março e o regulamento encontra-se disponível para consulta aqui.