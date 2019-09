A garrafeira secreta do Guincho

O restaurante Porto Santa Maria tem fixado o seu lugar desde 1947 na Estrada do Guincho, em Cascais, mesmo em frente à praia da Cresmina. Ponto habitual nestes mais de 70 anos a servir peixe e marisco, há um segredo no subsolo guardado por António Guerreiro, o sommelier que está há 23 anos na casa.

O sommelier António Guerreiro

E foi precisamente António que nos guiou pelos corredores de barro que mantêm a frescura dos vinhos guardados na garrafeira de cerca de 600 metros quadrados, que possui entre 15 a 18 mil garrafas de vinho, com mais de mil referências, entre elas os vinhos Colares, Buçaco e Barca Velha. O lugar com tantas preciosidades foi ampliado em 1980 para abrigar os rótulos que vão além das sete décadas do restaurante.

A garrafeira do Porto Santa Maria

A grande particularidade são as garrafeiras particulares que ali se encontram. "São garrafeiras daqueles clientes assíduos que têm aquele vinho [especial] ou que compram e deixam cá", explica-nos Guerreiro. Cada porta é um cliente, com uma chave especial para cada uma e o mimo de ter uma carta de vinhos personalizada também. "Um serviço diferenciado, com o vinho bem condicionado numa boa temperatura", detalha António, acrescentando que é essencial manter a temperatura nuns constante nos 13 graus Celsius, com humidade entre os 65 a 70%.

provas cegas de vinhos

"Penso que há muito poucos restaurantes com este tipo de serviço", ri-se o sommelier com os olhos a brilhar de orgulho. Enquanto observamos a infinidade de vinhos tintos, depararmo-nos com as prateleiras de vinhos brancos que ali estão apenas para envelhecer "mais três ou quatro anos para ver como evoluem." Mais à frente, há uma sala com cerca de três mil garrafas de vinho do Porto, aqueles que são os mais pedidos nos aniversários e comemorações dos clientes. "Alguém nos diz: ‘Ah, meu pai nasceu em 1930, tem algum 1930?’ E eu venho cá baixo e abro. O engraçado é que temos quase os anos todos." Ou seja, não é preciso inventar mais uma desculpa para lá ir celebrar.

O quê? Restaurante Porto Santa Maria. Onde? Estrada do Guincho S/N, Cascais. Quando? Todos os dias das 12h às 23h. Reservas: reservas@portosantamaria.com ou 214 879 450; 914 444 482.