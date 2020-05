12 bebidas perfeitas para os dias quentes

12 de 12 /

A Jameson decidiu apostar numa mudança de visual depois de 50 anos. A nova garrafa contém o mesmo whiskey triplamente destilado, o whiskey irlandês mais vendido no mundo. Mantêm-se também o vidro verde e o gargalo, mas a forma está ligeiramente esguia, com uma curva mais acentuada e com destaque para o ano de 1780 – data da fundação em Dublin –, inscrito em relevo. O novo rótulo é impresso em papel texturizado, com uma paleta de cores mais vibrantes, sobressaindo o brasão da família Jameson, e sem esquecer os detalhes mais tradicionais.

Uma boa maneira de comprar a nova garrafa (e não só) é passando pelo Jameson Distillery On Tour no LX Factory. A partir do dia 30 de agosto e pela primeira vez na história da destilaria, parte da experiência que o público pode conhecer na Irlanda natal da marca estará disponível em Lisboa. A pop-up Jameson Village, que estará de portas abertas um mês, vai contar com experiências de 30 minutos para grupos de até 12 pessoas, durante as quais se poderá descobrir mais sobre a história da marca, o seu método de produção e, claro, fazer uma prova de diferentes whiskeys. Após a sessão, os visitantes são convidados a desfrutar de um Jameson Ginger&Lime, Jameson Caskmates & Beer ou mesmo de um cocktail de Jameson Black Barrel no The Jameson Bar, montado na capital portuguesa. Fique atento à programação musical da pop-up, ao estúdio de tatuagens, à barbearia e até às formações para bartenders. E antes de ir, não deixe de passar na loja com produtos exclusivos da marca, incluindo a garrafa Destilary Edition, que poder ser personalizada e, até à data, só estava disponível em Dublin. Os bilhetes para as sessões de 30 minutos custam €15 e já estão disponíveis no site. | Whiskey, 700 ml, €18,99, Jameson