Pedro Cabrita Reis apresenta exposição de retrospetiva

Consagrado nome das artes em Portugal e internacionalmente, Pedro Cabrita Reis cumpre 50 anos de carreira, com a apresentação de "ATELIER", uma exposição retrospetiva da obra com 1500 trabalhos feitos ao longo dos anos. "Todas as obras são provenientes do acervo pessoal do artista, grande parte delas nunca expostas, e outras que serão mostradas pela primeira vez em Portugal", informa a comunicação d'O Apartamento. "ATELIER" mostra obras de pintura, desenho, gravura, escultura e fotografia, sendo que a conceção da exposição, a seleção de obras e o desenho de montagem foram todos da responsabilidade do artista.



Pedro Cabrita Reis sobressaiu, sobretudo, em meados da década de 80 do século passado, com uma obra "caracterizada por um idiossincrático discurso filosófico e poético, engloba uma grande variedade de meios: pintura, escultura, fotografia, desenho e instalações compostas de materiais encontrados e de objetos manufaturados", recorda O Apartamento.







"ATELIER" estende-se ao longo de oito pavilhões da Mitra, em Marvila, Lisboa, ocupando uma área total de cerca de 3000 M2, abre ao público no dia 19 de maio, e estará patente até final de julho de 2024. "ATELIER" conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, da Associação de Turismo de Lisboa e da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, bem como de algumas empresas privadas.

Onde? Mitra – Polo de Inovação Social, Rua do Açúcar 1-15, Beco da Mitra 1950-204 Marvila, Lisboa Quando? Quinta-feira a domingo | 14h – 18h Reservas Entrada livre