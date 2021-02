Morreu Christopher Plummer, o eterno Capitão Von Trap

Começou pela música, mas foi o Cinema que o transformou numa lenda de Hollywood. O ator morreu na sequência de uma queda na sua casa, no Connecticut, EUA, aos 91 anos. Apesar dos inúmeros papéis marcantes, ficou eternizado na versão cinematográfica do musical de Robert Wise,

, em que interpretava o, ao lado de Julie Andrews, a governanta Maria. O filme, que foi durante cinco anos a obra de maior sucesso financeiro de sempre (em Portugal esteve dois anos consecutivos em cartaz) nunca foi um dos preferidos do ator.Foi preciso esperar uma década para voltar a ver Plummer no Cinema, em The Man Who Would Be King (1975), de John Huston.Já depois da viragem do milénio consagrou-se em filmes como Uma Mente Brilhante (2001), A Última Estação (2009) ou Assim é o amor (2010) de, que lhe valeu o Óscar de Melhor Ator Secundário, ao encarnar a personagem de um patriarca viúvo que assume a sua homossexualidade depois da morte da mulher.Mais recentemente, chamou a atenção em Knives Out: Todos são Suspeitos, um filme de comédia thriller onde é Harlan Thrombey, um magnata rico de uma família, e que morre em circunstâncias suspeitas. O ator teve três romances - com Elaine Taylor, Patricia Lewis e Tammy Grimes, com quem tem uma filha, Amanda Plummer, de 63 anos.