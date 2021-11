Lisbon Art Weekend: 3 dias de exposições de arte gratuitas

Visitas guiadas, workshops e conversas informais. Pode esperar isto e muito mais da 3ª edição do Lisbon Art Weekend, um evento de três dias cujo hype e reconhecimento aumenta de ano para ano. Nesta edição, o programa engloba os projetos de 126 artistas, nacionais e internacionais, bem como a participação de 31 espaços em Lisboa, como galerias e ateliers de arte, tudo com entrada gratuita.

No dia 12, por exemplo, há visitas guiadas no Balcony Gallery, com obras de Aires de Gameiro, das 14h às 19h, e na Galeria Madragoa, com obras de Steffani Jemison e Jaime Welsh, das 11h às 19h.



Olokun, de Paulo Arraiano, vai estar disponível na Galeria UMA LULIK, em Alvalade. Composta por peças em acrílico com luz, vídeo e esculturas neon, a exposição terá uma visita guiada com brunch incluído no dia 13 de novembro, das 11h às 12h30, no âmbito do Lisbon Art Weekend.

Belo Campo, artista Hannah Rowan (Lisbon Art Weekend 2020) Foto: Lisbon Art Weekend/Susana Rebocho

E porque não dar um salto às exposições? Na sexta e no sábado pode observar as obras de Lawrence Weiner, na galeria Cristina Guerra Contemporary Art (11h-19h), visitar a exposição de Rui Chafes, na Galeria Filomena Soares (10h-19h) ou até a de Julian Rosefeldt, na Galeria Bruno Múrias (12h30-17h30).



Para mudar de ares, temos a leitura em voz alta de "Flamboyanzinho, Flor-de-pavão, Flamboyant-mirim, Barba-de-barata", com a curadoria de Julia Coelho e Renan Araujo, nas Galerias Municipais – Galeria da Boavista (16h), a 13 de novembro.

Galeria Foco - Evy Jokhova e Patricia Keleher (Lisbon Art Weekend 2019) Foto: Lisbon Art Weekend/Susana Rebocho

Já no dia seguinte, à mesma hora, o jardim do Palácio Pimenta, no Campo Grande, é palco da conversa Um estranho aqui cheguei, com Gil José e os artistas Pedro Calapez e Alexandre Conefrey.

Sem esquecer os mais pequenos, o Lisbon Art Weekend irá ter o workshop Supenso, de 12 a 14 de novembro, das 11h às 13h.

ARCO Gallery Walk - Exposição Coletiva na Galeria Francisco Fino (Lisbon Art Weekend 2020) Foto: Lisbon Art Weekend

Para além dos mencionados, o evento conta com a participação de nomes como Galeria Vera Cortês, Hypercube Project Space, Kunsthalle Lissabon, Monitor Lisbon, mono, MOVART, NAVE galeria, NO·NO Gallery, O Armário e Sokyo Lisbon.

O programa completo está aqui.