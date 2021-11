De Tudo Bons Rapazes a Star Wars. 5 cenas de filmes que foram improvisadas

Neste clássico dos anos 60, a produtora não tinhapara mandar fechar uma rua de Nova Iorque , então planeou filmar a cena em. Tudo era real, das pessoas aos carros, a entrar e a sair de cena, inclusive a cena em que um táxi quase bate em. Nesse momento, o ator grita: "Ei, estou a caminhar aqui! Estou a caminhar aqui!" A fala, que foi improvisada, tornou-se parte do filme e é muitas vezes citada pelos nova-iorquinos.Nenhum diálogo foi escrito para a cena em que Robert De Niro fica em frente ao espelho e experimenta a arma, em, o filme que levou o ator a fazer de taxista vários meses, em Nova Iorque, ainda antes de as filmagens começarem. O diretor, Martin Scorsese, sugeriu que DeNiro improvisasse naquela cena, então o ator começou a brincar com a frase, hoje muito citada:(Are you talking to me? Are you talking to me?) repetindo a frase várias vezes, enquanto olha para o espelho.No início deste, um dos companheiros de Henry (Ray Liotta), Tommy Devito (Joe Pesci), conta uma história, e Henry elogia-o e diz: “Tu és muito engraçado". Pesci sai-se com um discurso improvisado, dizendo: "Eu sou engraçado como?Como se estivesse aqui para te entreter? Diz-me o que é engraçado" A sequência inteira baseou-se nade Pesci como um jovem empregado de um restaurante, em que certa vez disse a um cliente, criminoso, que ele era engraçado. Martin Scorsese encorajou Pesci e Liotta a colocar essa história na cena sem dizer aos outros atores para que a câmara pudesse capturar a reação real.O famoso monólogo do velho, Quint (Robert Shaw) em Tubarão (Jaws), de Steven Spielberg , é inesquecível. O ator tinha sugerido que todos bebessem um pouco para entrar no espírito, mas ele bebeu tanto que. Mais tarde, nessa noite, chamou o diretor Steven Spielberg e pediu para refazer a cena no dia seguinte. Tinha-o reescrito sozinho e improvisou na perfeição.Neste filme da saga Star Wars , a cumplicidade entre Han Solo () e a princesa Leia () cresceu. Num dos diálogos, quando Leia diz a Harrison Ford que o ama, ele responde:, uma fala que não estava no guião, mas que os realizadores acabaram por achar ser muito mais representativa dode Han Solo, e, claro, foi motivo de riso. Curiosamente, a fala é repetida em Rise of Skywalker, quando ele diz a mesma linha ao seu filho.