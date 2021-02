Como comprar arte acessível pela net

Arte. Só a própria palavra já pode inspirar medo. As paredes são vastas e estão nuas, e o simples facto de pensarmos em como preenchê-las pode ser aterrador. É uma decisão desproporcionalmente delicada, como a que temos de tomar quando queremos decidir o que encomendar na Deliveroo quando estamos de ressaca. Há muito por onde escolher, é difícil saber por onde começar. Queremos algo que "seja a nossa cara" e que revele a forma como vivemos e pensamos, mas também algo que transforme o espaço onde estamos, seja para que uma pequena sala pareça maior, para que um quarto escuro pareça mais claro ou para que um recanto negligenciado pareça mais cuidado. Não permita que a indecisão deixe as suas paredes tristes ou, pior ainda, vazias. Agora é mais fácil navegar online para comprar arte, que está mais acessível do que nunca, especialmente se conhecermos os melhores endereços para peças "amigas da carteira". Let’s Gogh![Vamos a isso, com Van Gogh por companhia]

Partnership Editions

Este website faz curadoria de obras de arte de novos talentos, vendendo impressões com edição limitada e peças originais a preços convidativos. Veja os retratos dinâmicos e intensos pintados por Jonathan Schofield ou as obras de Mafalda Vasconcelos inspiradas no simbolismo da sua cultura moçambicana. Angel [Anjo], de Mafalda Vasconcelos, £500; impressões a partir de £60; partnershipeditions.com

Petri Prints

Este website tem uma encantadora seleção de impressões de arte antiga inspirada na alimentação e ciência, proveniente do mundo inteiro, bem como reimpressões cuidadosamente reproduzidas. As opções de emolduramento e montagem são sugeridas consoante o espaço a que se destinam. Game print [impressão de carne de caça], £85; petriprints.com

Bendtsens

Duvido que haja alguém que não queira todos os posters vintage e impressões que podemos encontrar na Bendtsens, uma loja em Copenhaga que agora também já está online. Há litografias de Jean Cocteau e Picasso, bem como cartazes de exposições, impressões e naturezas mortas de Matisse, Klee e Hockney. Poster original, Picasso, 1965, £540; impressões a partir de £50; bendtsens.com

TAT London

Charlie Porter conquistou uma legião de seguidores graças ao dom que ela tem para disponibilizar antiguidades a preços acessíveis. As pinturas que podem encontrar no seu website irão conferir carácter, intensidade e charme a qualquer espaço. Pompeian Style Wall [parede pintada no ‘estilo de Pompeia’], de Ingrid Nordstrom, £635; trabalhos artísticos a partir de £76; tat-london.co.uk

The Art Register

Se precisa de alguma orientação em matéria de gosto e espaço, recorra a Lizzie Dixey, que acompanha de perto os novos talentos. Desde supervisionar as encomendas ou direcionar para o emolduramento e instalação, esta é a sua assistente de arte acessível. Roundabout [Rotunda], de Lucy Giles, £600; theartregisterlondon.com

The Shop Floor Project

Para quem procura arte diferenciada e um website onde possa demorar-se, o Shop Floor Project, em Cúmbria, é de paragem obrigatória. O objetivo é criar "legados contemporâneos" a partir de um diversificado leque de artistas, desde as impressões até à cerâmica, passando pelas almofadas. The Botanist No 1 [O Botânico, n.º 1], de Moira Firth, £245; impressões a partir de £65; theshop floorproject.com (encomendas a partir de março)

Barnstar

Venha até aqui se procura pinturas deslumbrantes e a preços modestos. Há as cabanas dos pescadores suecos, as naturezas mortas com frutas e os retratos contemporâneos. Fisherman's Cabin [Cabana de Pescador], de Ragnor Ring, £595; trabalhos artísticos a partir de £250; barnstar.bigcartel.com

1st dibs

Trata-se, essencialmente, de um mercado para alguns dos principais negociantes mundiais de arte venderem os seus produtos. Mas pode conseguir apanhar algumas pechinchas, como impressões com edição limitada e posters vintage. Rocky Mountain Wildflowers [Flores Silvestes das Montanhas Rochosas (do Colorado)] 2020, de Sarah Winkler, £373; 1stdibs.co.uk

Medium Room

Para peças ainda mais acessíveis tem a Medium Room, que apresenta uma considerável curadoria de arte antiga e vintage. Swedish portrait (unknown artist) [Retrato sueco (artista desconhecido)], 1959, £440; mediumroom.co.uk

Rah Rivers

As pinturas folclóricas da artista Rah Rivers, de Devon, que retratam um pouco de tudo – desde anjos a voar até mulheres em repouso sobre fundos florais –, são encantadoras. He Brought Flowers on a Starry Night [Ele trouxe flores numa noite estrelada], de Rah Rivers, £350; rahrivers.bigcartel.com

Cob Gallery

Esta galeria localizada em Camden, na zona norte de Londres, possui uma excelente seleção de artistas. Tomo Campbell e Faye Wei Wei (ver, desta última, A Portrait of a Flower as a Young Bud [Retrato de uma flor enquanto jovem botão], acima) são bastante populares, mas Shadi Al-Atallah e Cat Roissetter também merecem a nossa atenção. Consulte a secção de impressões e edições para trabalhos artísticos mais acessíveis. Blue Knight [Cavaleiro Melancólico], 2020, de Faye Wei Wei, £420; cobgallery.com

Asafo Flags

Os têxteis são o elemento-surpresa. As bandeiras asafo são as bandeiras regimentais do povo Fante no Gana, que contam as suas histórias através da imagem visual, aludindo frequentemente a provérbios. As originais (e mais caras) são bordadas à mão e feitas de seda. A Goodee (goodeeworld.com), a 1stDibs (1stdibs.co.uk) e a Pamono (pamono.co.uk) são também verdadeiros tesouros em matéria de têxteis e tapeçaria. The Moon + Village [A Lua + Aldeia], £650; bandeiras a partir de £250; asafoflags.com

Créditos: Phoebe McDowell/THE TIMES/Atlântico Press

Tradução: Carla Pedro