Gucci X Adidas: A colaboração do ano

O mundo da moda esta cada vez mais convergente, num universo repleto de colaborações emblemáticas e inesquecíveis. Este foi o caso da coleção Gucci X Balenciaga da temporada de inverno de 2021, que resultou num sucesso inesperado, acabando por inpirar esta nova colaboração, agora com a Adidas. O diretor criativo da Gucci, Alessandro Michele quis alcançar um público mais jovem, para isto, nada melhor que a famosa marca desportiva.

Gucci X Adidas Foto: Gucci

A Gucci e a multinacional alemã, previram pela primeira vez a sua parceria em Fevereiro na semana da moda de Milão. A coleção deslumbrou a imensa multidão presente no desfile, com cores exuberantes e ambos os logótipos das marcas entrelaçados e fundidos num só.

Gucci X Adidas Foto: Gucci

Com particular ênfase na roupa desportiva vintage dos anos 70 e 80, o vestuário visualmente impressionante, está destinado a fundir não só a sensibilidade das marcas, mas também as bases de clientes. A oferta de roupa masculina passa por pólos estilo ténis, sacos de golfe, collants, fatos curtos e até calças de treino em forma de calças trouser.

Gucci X Adidas Foto: Gucci

O post de lançamento da coleção no instagram foi simbolizado por uma citação do filme "Otto e mezzo"(1963) do diretor de cinema italiano Federico Fellini: "Já há tantas coisas supérfluas no mundo", "contudo a auto-expressão não é uma delas", acrescenta Gucci na legenda.

Gucci X Adidas Foto: Gucci

A coleção "Guccididas" estará disponível em lojas físicas e nos sites oficias a partir do dia 7 de junho.