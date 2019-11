IKEA lança colaboração com designer Virgil Abloh

Abloh e o líder criativo ds IKEA, Henrik Most, fizeram vários workshops no centro de design da marca na Suécia de forma a criar peças espontâneas que aliem o melhor de dois mundos, funcionalidade (indispensável pelos millennials) e estilo. Markerad é, por isso, uma linha perfeita para quem está a decorar a sua primeira casa, elevando o design de objetos simples e quotidianos a um novo e original patamar.

A coleção conta com um design minimalista e moderno, típico de outras coleções da IKEA, com referências artísticas e elementos desconstruídos à boa maneira de Virgil Abloh, como as suas aspas que acrescentam ironia a peças comuns do dia-a-dia. O humor está aliás um pouco por toda a coleção como vemos, por exemplo, no espelho com um corte no canto superior, no relógio com a palavra "temporary" (temporário) ou num talão de compra que afinal é um tapete.

Virgil Abloh é diretor criativo das linhas masculinas da Louis Vuitton e da sua própria marca, a Off-White, muito focada no streetwear.

