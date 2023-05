Pontualidade britânica. Os relógios da família real

A família real inglesa é, sem dúvida, a mais famosa entre todas as famílias reais e, a julgar pela revista Forbes, a mais rica também. Com uma fortuna avaliada em 28 mil milhões de dólares (são 25,5 mil milhões em euros ou 22,5 mil milhões em libras à taxa de cambio atual) não lhes falta dinheiro para esbanjar nalgumas extravagâncias, e talvez seja surpreendente o quão despretensiosa e clássica é a sua coleção de relógios reais. Evidentemente que encontramos alguns modelos especialmente preciosos e raros, mas, na sua maioria, são peças muito pouco extravagantes e surpreende ainda a fidelidade que os royals dedicam aos seus modelos preferidos, mesmo os mais antigos.

Rei Carlos III e o Parmigiani Fleurier Toric Chronograph

Podemos dizer que a preferência de Carlos vai para o seu Parmigiani Fleurier Toric Chronograph, um modelo de final dos anos 1990, com a referência C00940. A Parmigiani é uma marca relativamente desconhecida do grande público, mas não certamente entre os apreciadores, apesar da sua relativa juventude. O modelo de Carlos é mesmo um dos primeiros da marca suíça e há quem diga que foi adquirido discretamente na loja da marca em Londres, por um primo do rei, embora também haja quem defenda que foi o próprio Michel Parmigiani quem o entregou a Carlos. Independentemente da proveniência, o certo é que o rei escolheu comprar este modelo em específico e foi com ele no pulso que assinou a sua proclamação como rei. Usou-o também no Jubileu da rainha e em várias outras ocasiões solenes.

Carlos III assinou a sua proclamação com um Parmigiani Fleurier Toric Chronograph ao pulso. Foto: Getty Images

Parmigiani Fleurier Toric Chronograph C00940

Um relógio muito semelhante, mas com o mostrador em negro, está atualmente à venda por 25,600 euros no site Chrono 24. O relógio do rei apresenta o calibre 400Z, um cronógrafo automático com 3 submostradores e data. Tem caixa de 40mm em ouro rosa e mostrador cinza em guilhoché. É um modelo simultaneamente elegante e casual.

Parmigiani Fleurier Toric Chronograph. Foto: D.R

Patek Philippe Calatrava Ref 3445

Carlos tem naturalmente uma coleção extensa de relógios, e outro relógio importante na sua coleção é o Patek Philippe Calatrava Ref 3445, com data a pequenos segundos às seis horas. O relógio de 35 mm e caixa em ouro tem o calibre 27-460 M, o primeiro automático com data da PP. É um modelo dos anos 1970, mas continua a ser uma das suas escolhas de eleição.

Patek Philippe Calatrava 3445. Foto: D.R

Outros relógios

Ao longo dos anos, Carlos foi visto com vários modelos, incluindo um Jaeger-LeCoultre Reverso que, diz-se, poderia teria pertencido ao anterior príncipe de Gales, o seu tio Eduardo VIII. Nesse caso seria um relógio oferecido pela própria Jaeger-LeCoultre ao futuro rei, mas que nunca teria sido usado, uma vez que foi entregue dias antes de Eduardo ter abdicado.

Jaeger-LeCoultre Reverso. Foto: D.R

Outras opções comuns seriam o Cartier Santos em aço e ouro, e o Hamilton que recebeu como parte do equipamento oficial de piloto britânico, quando completou o treino na RAF. Carlos tem também um Breguet com o seu selo real gravado. Trata-se de um Breguet Classique, modelo 3680BA, e foi-lhe oferecido pela própria marca no seu 60º aniversário.

Breguet Classique 3680BA. Foto: D.R

Carlos III recebeu um Hamilton como parte do equipamento oficial de piloto britânico. Foto: Getty Images

Camilla, a rainha consorte e a Cartier.

No dia 6, não será apenas Carlos a ser proclamado rei, também Camilla sairá da cerimónia com o título de rainha consorte. E na sequência de outros membros da família real, notavelmente o tio do marido que chamou a Louis Cartier "rei dos joalheiros, joalheiro dos reis", a sua escolha também recai sobre a casa francesa. Notavelmente, Camilla é inseparável do seu Cartier Tank Française, um modelo em ouro amarelo de tamanho médio, embora a sua nova posição pudesse indicar uma troca pelo modelo Tank Anglaise, outra versão do icónico modelo da Cartier.

Cartier Tank Française. Foto: D.R

Omega, a escolha de William

No que toca a relógios, o príncipe William parece ter um único amor, o seu Omega Seamaster Professional 300M que a mãe, a princesa Diana, lhe ofereceu. Há três décadas que o futuro rei não é visto com outro relógio no pulso, e não se trata sequer de um relógio com destaque mesmo, nem sequer para a Omega, já que é um modelo de quartzo. O lado sentimental da peça fala mais alto junto de William e foi inclusivamente com ele no pulso que se casou com Kate Middleton.

Omega Seamaster Professional 300M. Foto: D.R

O Ballon Blue da princesa de Gales

Por ocasião do terceiro aniversário de casamento, o príncipe William ofereceu a Kate um Cartier Ballon Bleu, referência W6920071. Um relógio que usa em quase toda as ocasiões formais e públicas, normalmente em conjunto com o anel de noivado que o marido também ofereceu, e onde brilha uma imponente safira azul. Anel, aliás, que Carlos já tinha oferecido a Diana e que a anterior princesa de Gales também usava frequentemente. O Cartier Ballon Bleu, em aço, com a sua tradicional safira azul na coroa, assim como os ponteiros em azul, combina na perfeição com o anel.

Cartier Ballon Bleu. Foto: D.R

Os relógios da rainha

Depois de 70 anos no trono, não surpreende que Isabel II tivesse os modelos mais importantes – e que terá passado na sua maioria a Carlos, junto com mais algumas coisinhas… Uma coleção que começou a ser construída desde o primeiro dia.

Depois de 70 anos no trono, não surpreende que Isabel II tivesse os modelos mais importantes – e que terá passado na sua maioria a Carlos, junto com mais algumas coisinhas… Foto: Getty Images

Jaeger-LeCoultre 101

O relógio foi oferecido à jovem rainha pelo então presidente francês, Vincent Auriol. Isabel foi vista várias vezes com o relógio durante os primeiros anos do seu reinado e, notavelmente, no dia da sua coroação. De notar que o calibre 101 da Jaeger-LeCoultre é, também, um movimento histórico e de incrível longevidade, já que foi desenvolvido em 1929 e permanece, aos dias de hoje, como o calibre mecânico mais pequeno do mundo. É possível que o paradeiro desse relógio original se tenha perdido (algo que nunca foi confirmado nem desmentido pelo palácio), mas em 2012 a marca helvética presenteou a rainha com um novo modelo, por ocasião do seu Jubileu de diamante.

Jaeger-LeCoultre 101. Foto: D.R

Patek Philippe 4975/1G e Vacheron Constantin 4481

Dizem que a rainha deveria possuir cerca de 15 relógios de luxo, onde se incluem ainda um raríssimo Patek Philippe 4975/1G, cravejado com diamantes e uma bracelete de pérolas. Um relógio/joia de rara mestria, e feito em exclusivo para Sua Majestade. Em 1947, por ocasião do casamento como o príncipe Philip, o governo suíço ofereceu-lhe também um Vacheron Constantin, modelo 4481. Em ouro e diamantes, a rainha usou-o bastante até o oferecer à princesa Diana, aquando do seu casamento com o príncipe Carlos. O relógio tornou-se rapidamente no modelo preferido também da princesa de Gales.

Patek Philippe 4975/1G. Foto: D.R

Omega DeVille Ladymatic e Audemars Piguet Jules Audemars

Quando foi lançado, em 1955, o Omega Ladymatic tornou-se no mais pequeno calibre automático a passar com distinção todos os testes de precisão cronométrica. Ainda aliava elegância a esta proeza técnica, e por esse motivo tornou-se rapidamente num sucesso de vendas. Entre os seus fãs estava a rainha Isabel II. Outro relógio visto muitas vezes no pulso de Sua Alteza foi um Jules Audemars, modelo entretanto descontinuado pela Audemars Piguet. Em ouro e diamante, Isabel gostava de usar este relógio muito largo no pulso, o que se tornou numa espécie de imagem de marca.

Outro relógio visto muitas vezes no pulso de H.R.H foi um Jules Audemars, modelo entretanto descontinuado pela Audemars Piguet, como na vez em que Justin Trudeau visitou o palácio de Buckingham em 2015. Foto: Reuters