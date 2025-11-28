Estilo

A cor do momento. Como combinar looks em castanho neste outono-inverno

Do chocolate ao caramelo, passando pelo tom terra mais profundo, o castanho regressa em força e assume-se como a paleta indispensável da estação fria. Versátil, elegante e inesperadamente atual, esta cor promete looks sofisticados, monocromáticos e cheios de textura.

Sugestões de peças castanhas para um visual elegante e moderno
Sugestões de peças castanhas para um visual elegante e moderno
28 de novembro de 2025
Sugestões de peças de vestuário e acessórios castanhos
Sugestões de peças de vestuário e acessórios castanhos
Mais Lidas
2 O que acontece ao corpo quando deixamos de beber álcool
Estilo O que acontece ao corpo quando deixamos de beber álcool

A abstenção de bebidas alcóolicas não é sentida da mesma maneira por toda a gente, pois irá depender do consumo regular de cada indivíduo. Mas para quem bebeu mais do que devia nos últimos tempos, saiba que o Dry January tem de facto efeitos muito positivos no organismo, da regeneração do fígado à capacidade de concentração.