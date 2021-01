Um minuto de exercício por dia não sabe o bem que lhe fazia

Foram muitos os testemunhos de homens e de mulheres que afirmaram ter ganho peso ao longo do primeiro lockdown provocado pela pandemia da Covid-19, nos idos de março e mais além. Os motivos apontados foram mais ou menos óbvios: o tédio que resulta do tempo passado em casa somado à fome emocional despontada por toda a situação não deu tréguas à balança; o ginásio que encerrou; o personal trainer que, pelas razões óbvias, se encontrava indisponível… Além de todas as desculpas que o ser humano tem a capacidade de inventar quando o tema é pôr o corpo a mexer.



A dependência dos estímulos de terceiros — seja o ginásio, seja o PT que não permite desculpas ou mesmo a rotina — faz com que, muitas vezes, sabotemos o compromisso com a atividade física. Acontece que o exercício não precisa nem de ser exclusivo do ginásio, nem de ter um horário marcado na agenda. Para surtir efeito, é só mesmo preciso que se pratique uma atividade que ponha o corpo em movimento. A minha avó, de 90 anos, todos os dias sai de casa para dar uma volta ao quarteirão. Durante o primeiro lockdown, eu e o meu filho (que moramos num quinto andar sem elevador), fazíamos corridas de subidas e descidas nas escadas do prédio. O importante mesmo é não se parar. E se dúvidas ainda restassem — porque para a maioria das pessoas restam, uma vez que se encontram com as mentalidades "presas" aos ginásios — a ciência vem comprovar que sim, um minuto que seja de atividade física por dia, não sabe o bem que lhe fazia.

De acordo com um estudo efetuado pela Universidade McMaster, no Canadá, um minuto de exercício físico intenso produz o mesmo efeito que 45 minutos de atividade física moderada. A pesquisa, publicada na revista PLoS One, analisou 27 homens sedentários com o objetivo de medir a capacidade aeróbica, a forma de como o organismo controla o açúcar no sangue e o funcionamento dos músculos. Os participantes foram, então, divididos em três grupos. O primeiro grupo não fez nenhuma mudança na sua rotina, que era sedentária. Os voluntários do segundo grupo foram orientados para realizar um treino com aquecimento ao longo 45 minutos. Já o terceiro grupo foi submetido a uma sequência dinâmica de atividade física com picos de intensidade. Primeiro, os participantes foram orientados a fazer um aquecimento de dois minutos na bicicleta ergométrica. Depois, deveriam pedalar com a maior intensidade possível durante 20 segundos. O aquecimento e o exercício de intensidade deveriam ser repetidos três vezes. No final, para se recuperarem, estes reduziriam o ritmo durante três minutos. A sequência total duraria dez minutos, e o esforço físico intenso apenas um.

Os grupos que foram orientados a praticar a atividade deveriam repetir a orientação três vezes por semana. A pesquisa foi realizada durante 12 semanas. Resultado: os dois grupos registaram uma maior qualidade de vida, aumentaram a resistência em 20% e controlaram melhor a reação da insulina no organismo.

"Se uma pessoa for atleta de elite e realizar tanto um treino como o outro, irá potencializar o seu desempenho. Mas se for alguém que, como eu, só quer melhorar a saúde e perder os quilos extras, os resultados mostram que é possível beneficiar-se com até mesmo um único minuto de exercício intenso", avançou Martin Gibala, o responsável pelo estudo.

O cérebro agradece…

Várias pesquisas efetuadas afirmaram que há uma maior produção de neurónios (as nossas células cerebrais) e um aumento das substâncias importantes para a nutrição e no desenvolvimento dessas células em animais submetidos a exercícios regulares.

Pesquisas mostraram ainda que o exercício aumenta a capacidade do cérebro se adaptar e criar novas conexões — a chamada neuroplasticidade. De acordo com estudos efetuados em indivíduos, através da ressonância magnética, as pessoas que se exercitam regularmente produzem uma intensa atividade no hipocampo.

O exercício aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro. O sangue, por sua vez, fornece oxigénio e glicose necessários ao cérebro para a execução de tarefas tais como a atenção e a concentração mental.

A atividade física intensa aumenta ainda a produção e a liberação de neurotransmissores, especificamente dois neurotransmissores comuns - glutamato e ácido gama-aminobutírico, ou GABA. Essas hormonas são produzidas pelos neurónios e atuam nas sinapses, a comunicação entre essas células.

Indiretamente, o exercício melhora o humor e o sono e reduz o stress e a ansiedade. Problemas nestas áreas podem frequentemente causar ou contribuir para o prejuízo cognitivo.

E o sistema imunológico idem

Estudos efetuados pela Universidade de Illinois demonstraram que a atividade física de intensidade moderada aumenta a imunovigilância levada a cabo pelos glóbulos brancos, permitindo que aquelas células circulem mais profundamente nos vasos sanguíneos e, assim, sejam mais capazes de atacar vírus e bactérias quando necessário. A atividade física é especialmente importante para ajudar a lutar contra vírus como o coronavírus e o vírus da gripe.

A Universidade da Carolina do Norte mostrou que quanto mais as pessoas estão em boa forma física, menos propensas ficam a ter infecções de ordem respiratória. E se essas pessoas que se encontram em boa forma física ficarem doentes, estas tendem a ter infeções menos graves e recuperam mais rapidamente.

No entanto, é desaconselhado que se pratique exercício físico em demasia e por períodos muito longos sem descanso entre eles. Se tal suceder e, desse modo, exigir-se demasiado do corpo, o mais provável é que acabe por enfraquecer o sistema imunológico tornando-o ainda mais sujeito a infeções.

Como em tudo na vida o equilíbrio é a palavra chave: nem tanto ao mar, nem tanto à terra.