Olá, verão: 5 cremes de rosto muito frescos

Quem quer um hidratante de rosto pesado e denso quando estão 30ºC à sombra? Ninguém. Bem, talvez as peles desidratadas ou mais secas possam continuar a preferir texturas mais espessas, mas, na generalidade, nesta época urge a vontade de usar cremes aquosos e mais leves, sem com isso comprometer a capacidade de hidratação. Para quem anda desesperadamente à procura de um creme de rosto mais ligeiro há várias opções, entre novidades e velhos conhecidos capazes de cumprir esse desejado efeito.

Fresquíssimo

Hydraphase HA Ligeiro, €23,45, La Roche-Posay Foto: D.R.

É uma das novidades dos laboratórios da La Roche-Posay, que renovou a gama Hydraphase, que se distingue pelos ingredientes hidratantes e apaziguantes, como o ácido hialurónico e a água termal da marca. O objetivo parece simples: reter a água na pele. Um dos produtos deste relançamento é este creme Hydraphase na sua versão ligeira (por oposição à rica, é uma questão de ter cuidado e confirmar na embalagem pois são relativamente semelhantes). Com um prático e higiénico doseador, o produto é, como o nome sugere, muito ligeiro, tem uma textura fresca e espalha-se com facilidade, sendo absorvido pela pele numa questão de segundos.

Para as primeiras rugas

Aqua-crème lissante A-Oxitive, €32,09, Avène Foto: D.R.

Este creme da Avène é indicado para a pele mais cansada e que começa a revelar as primeiras rugas, daí os ingredientes com propriedades antioxidantes. Mas porque é que gostamos dele nesta altura em particular? Pela sua textura cremosa, mas muito leve – a marca define-a como "aqua-creme" e, sinceramente, não encontramos melhor expressão. Também no formato de doseador, a sensação que deixa após a aplicação é a de uma pele do rosto hidratada e suavizada.

Adeus, brilhos

Gel-creme hidratante Aqua Beelicious, €20, Apivita Foto: D.R.

Para quem prefira uma textura mais próxima do gel, o hidratante oil-free da gama Aqua Beelicious, da Apivita, pode ser um bom aliado. Não só é incrivelmente fresco como deixa a pele com um acabamento ligeiramente matificado – vulgo, sem brilho. Além disso, se usar algum tipo de maquilhagem (seja uma base ou um pouco de corretor) não há nada a temer, este produto aguenta-se estoicamente sem esfarelar.

Com (alguma) proteção solar

Loção Facial Hidratante AM, €13,10, Cerave Foto: D.R.

Se ainda não usa proteção solar diariamente, há que começar por algum lado, e um creme que integra essa componente é um bom caminho. É o caso desta loção facial hidratante da Cerave, que tem SPF 25. Atenção, este não é um creme que a pele absorve em 2 segundos – se tem pele com tendência para a oleosidade e é isso que procura há outras opções nesta lista –, mas é um produto com uma textura que pode agradar a peles normais ou até a secas que queiram no verão aventurar-se numa textura menos rica. A pele fica muito confortável sem chegar nunca a um efeito "pesado" – mesmo quando se aplica uma quantidade generosa.

Leve, leve

Creme de água Eau Thermale, €18,25, Uriage Foto: D.R.

Este tubo da Uriage pode passar despercebido na prateleira da farmácia, mas depois de o conhecer dificilmente vai querer voltar a outra coisa até o tempo frio voltar. É um creme muito ligeiro, que deixa a pele hidratada e ao mesmo tempo com um acabamento ligeiramente luminoso (não ao nível-iluminador, mas ao nível de pele-com-aspeto-viçoso). A forma como o produto é dispensado é propícia à saída exagerada de produto, mas é uma questão de ter isso em conta aquando da aplicação. Tem ainda SPF 20.