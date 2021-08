De Ronaldo a Grealish: os hábitos de Beleza dos jogadores de futebol

Há o hábito de aos jogadores de futebol se perguntar sobre o que acontece dentro das quatro linhas. Estranho? Nem por isso. Porém, com os atletas a ostentar hoje o estatuto de autênticas celebridades é inevitável que a curiosidade se aguce, designadamente para o que acontece fora do campo.

Ainda que algumas marcas de cosmética persistam na ideia de que o público masculino procura simplicidade máxima e produtos multifunções (quem já não usou ou se deparou com um clássico 2 em 1, gel e champô, como se o cabelo e a pele fossem feitos da mesma matéria?), é cada vez mais evidente que os rituais de cuidados não têm género. A indústria antecipa um boom da beleza masculina e já há números que revelam que os homens estão cada vez mais interessados no universo da cosmética: seja pela descoberta das primeiras rugas, seja para prevenir situações como a queda de cabelo, ou simplesmente para melhorar o aspeto geral. Basta ver o mais recente vídeo da rubrica Beauty Secrets, Vogue norte-americana, para assistir a 10 minutos de Ricky Martin a aplicar produtos no rosto. É rápido e simples? Não exatamente. Prazeroso? Apostamos que sim.





Jack Grealish

A estrela do Aston Villa revelou o segredo de beleza por detrás do seu cabelo, sempre impecavelmente arranjado (mesmo em campo) a lembrar os tempos gloriosos de David Beckham no final dos anos 90. Em entrevista à GQ britânica, o jogador admitiu que o seu cabelo "dá trabalho". A rotina, explicou, é a seguinte: "lavo o meu cabelo, depois ponho [óleo] Moroccan oil e depois seco-o. A seguir coloco cera, uma cera que uso há anos para o estilizar, e depois uso spray de cabelo para garantir que fica no sítio. Portanto uso três coisas diferentes para conseguir que tenha este aspeto". A rotina também já foi alvo de questões em entrevistas em vídeo, onde o jogador até especificou o spray fixante que usa. É da linha got2b, da marca Schwarkzkopf, e custa menos de quatro euros. Quanto à lavagem, Grealish diz que usa champô e condicionador, deixando atuar este último "alguns minutos" antes de enxaguar.

Spray Cabelo Glued Blasting Freeze Got2B, €3,89, Schwarzkopf Foto: D.R

Óleo de tratamento Moroccanoil, €34,50, Moroccanoil Foto: D.R

David Beckham

O ex-jogador de futebol está de tal forma dedicado à sua rotina de beleza que até criou a sua marca de produtos, a House 99. Numa entrevista ao site Into The Gloss, em 2018, Beckham partilhou alguns dos produtos e rituais que pratica para manter o bom aspeto.

Na altura confessou que tinha começado a fazer máscaras de rosto há pouco tempo e que gostava da de argila da Tom Ford. Curiosamente, revelou-se também um adepto de tratamentos faciais. "Não te faz só parecer melhor, faz-te sentir melhor também", disse, aconselhando os tratamentos de gabinete de Sarah Chapman, em Londres. Quanto à rotina diária, o ex-futebolista prima pela simplicidade: um gel de limpeza pela manhã, um hidratante a seguir e um pouco de creme de olhos e bálsamo de lábios. Et voilà.

Máscara Intensifying Purifying Mud Mask, Tom Ford Foto: D.R

Cristiano Ronaldo

Porquê fazer uma máscara quando se podem fazer duas? Parece ser o lema de Cristiano Ronaldo, que partilhou com um humor o seu ritual no Instagram, com duas máscaras em simultâneo, uma no rosto e outra no corpo – sem, contudo, identificar os produtos em questão. O jogador português, que tem negócios na área da beleza, como uma marca de perfumes, a CR7 Fragrances, e uma clínica de transplantes capilares em Madrid, é também rosto da Clear, marca de cuidados de cabelo que em Portugal dá pelo nome de Linic.

Cristiano Ronaldo partilha uma fotografia no Instagram da sua rotina de beleza Foto: @cristiano

Nova fragância da marca CR7, de Cristiano Ronaldo Foto: @cristiano

Neymar

Juliana Neiva, a dermatologista do jogador brasileiro, garante à Globo que Neymar usa um produto de limpeza antioleosidade, bem como proteção solar diariamente, incluindo nos braços, para proteger as muitas tatuagens do atleta.