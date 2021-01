Confine em beleza: essenciais de grooming para aproveitar o tempo em casa

Ficar tantas horas em casa tem uma vantagem clara: tempo extra para se mimar. Por que de resto, são só desvantagens. Senão vejamos: a pele ora se ressente do frio, ora dos aquecedores e ares condicionados; as costas acusam dores musculares de tanto sedentarismo; o rosto sofre com a luz azul, mesmo em teletrabalho; as mãos já não aguentam tanto álcool gel e os lábios gretam por ter não ter com quem falar; o cabelo, bem esse já viu melhores dias, convenhamos.

Tudo isto, e mais alguns pormenores. Por isso mesmo, vamos controlar o pouco que ainda está à nossa disposição. A sua saúde mental agradece. Segue a lista dos 12 essenciais de beleza, que ainda não sabe, mas vai querer ter consigo em casa.

Lábios para beijar muito

Acarinhe os seus, mais do que nunca. Mas faça-o com uns lábios macios, hidratados ao longo de todo o dia. O bálsamo hidratante e sem brilho da Chanel é perfeito para o efeito. Contém óleo de jojoba, manteiga de karité e derivado de vitamina E, um antioxidante. Dura oito horas por isso, diríamos que duas aplicações passagens por dia, mais coisa menos coisa, serão suficientes.

Bálsamo hidratante para os lábios Boy de Chanel, €38, Chanel

Compensar as mãos

São muitos meses de álcool gel e sabonete diários e as suas mãos não resistem a tudo. Dê-lhes algo mais por que desejar, neste caso um creme nutritivo da linha Portus Cale da marca portuense Castelbel. A textura é ligeira e o aroma cítrico e amadeirado, com a presença de cedro e âmber.

Creme de mãos Portus Calle Black Edition, €11,50, Castelbel

Desodorizante hoje e sempre

Tem-se esquecido? Não o censuramos, mas vamos lá voltar ao básico dos básicos. Na hora de escolher é natural que se perca, a oferta é muita. A internet diz-nos que tomamos 35 mil decisões num só dia e a escolha do desodorizante não deveria ser mais uma a empatar. Experimente o Blue Noir da Narciso Rodriguez com aroma oriental a almíscar, assim sem pensar muito.

Desodorizante Bleu Noir, €30, Narciso Rodriguez

Bluelight para que te quero?

Para ser sincero, nada. De facto, a luz dos ecrãs pode mesmo ser tão negativa para a derme e epiderme como a luz solar. Um dos efeitos mais evidentes? O envelhecimento da pele. Não, não queremos nada disso. Já há algumas opções no mercado centradas para esta mesma preocupação, como o antioxidante C E FEROLIC da Skin Ceuticals, que promete uma proteção revolucionária contra o fotoenvelhecimento.

Sérum antioxidante C E FERULIC, €136,87, SkinCeuticals

Uma barba pujante

Já aqui lhe havíamos descrito minuciosamente como cuidar da barba (e da máscara) em tempo pandémico. Agora reavivamos-lhe a memória. Que nunca se confunda a estética casual com desleixo, mesmo estando por casa. A Davines marca de beleza sustentável lançou recentemente a linha Pasta & Love para os cuidados com a barba. As embalagens são de vidro reciclado e os produtos vão buscar o extrato activo de physalis de alkekengi. No caso, propomos um gel-espuma de barbear.

Gel-espuma de barbear Pasta & Love, €24, Davines

Bye bye dores musculares

Nesta lista não poderia falta um gadget de beleza. Se o ano passado o hit do momento era a máscara DRx SpectraLite FaceWare Pro da Dr. Dennis Gross, este ano não se fala de outra coisa senão da Theragun. Um equipamento que combate e previne as dores musculares, através de uma terapia de vibração. Dispositivo essencial para atletas ou comuns amantes do exercício físico.

Estimulador muscular Theragun Prime, €246,53, Theragun

Banho demorado

Antes lamuriava-se por não ter tempo para um banho de imersão e agora qual é a desculpa? Sexta à noite, apague as luzes, acenda umas velas, desligue os gadgets e use um gel de banho especial como este da Giorgio Armani para homem. A 37° e música ambiente, esqueça por momentos que há um vírus lá fora.

Gel de duche Acqua Di Giò, €40,90, Giorgio Armani, em sephora.pt

Cuidado extra

Se a oleosidade é o principal problema de pele que o assiste, está na hora de tomar medidas excecionais de beleza. A máscara Pure Charcoal Purifying Tissue da L'Oréal Paris Men Expert é uma opção bem viável para limpar e hidratar a pele, ao mesmo tempo que a matifica. São 15 minutos só para si, longe da azáfama real.

Máscara Pure Charcoal Purifying Tissue €2,39, L'Oréal Paris Men Expert

Cabelo vigoroso

Começar o dia cheio de energia é um dos objetivos para 2021? É que o seu champô pode dar uma ajuda. A René Furterer é especialista em cuidados capilares e este champô energizante Forticea é a cereja no topo do bolo. Contém nutrientes essenciais para fortalecer qualquer tipo de cabelo e a textura em gel estimula e fornece energia ao couro cabeludo. Um mimo.

Champô energizante FORTICEA, €16,73, René Furterer

Hidratação nos píncaros

A pele não pede só água e uma alimentação cuidada, é preciso também um bom hidratante e qualquer alma que se preze sabe disso. Senão renda-se às evidências já que, deste a antiguidade, os samurais japoneses dominavam a arte de uma boa aparência. Pelo menos é o que acredita a Rituals com a linha Ritual of Samurai, da qual faz parte este creme hidratante em gel.

Creme hidratante em gel The Ritual of Samurai, €29, Rituals

Até ao último grão

A exfoliação é um passo que não se deve descurar na rotina de cuidados de beleza. Basta fazê-lo uma ou duas vezes por semana e fica despachado. Pode escolher entre uma esfoliação química ou física, de acordo com a sua necessidade, gosto ou mood. Para já sugerimos esta última opção com o Gerarium Leaf Body Scrub da Aesop marca que alia ingredientes botânicos à última tecnologia e que basicamente nunca o deixa ficar mal.

Esfoliante corporal Geranium Leaf, €30, Aesop, em skinlife.pt

Penteado à Hollywood

Não se fique pelo champô e acondicionador, dê ao seu cabelo a oportunidade de brilhar – em todos os sentidos – qual estrela de Hollywood. Mesmo em casa. Para isso alie-se ao cabeleireiro das celebridades ou a um antigo hairstylist editorial, Kevin Murphy, agora com uma marca capilar homónima. O Night Rider pode ser um finalizador de penteados excelente. Enriquecido com cera de abelha e extratos cítricos, fornece fixação e um aspeto brilhante e saudável ao cabelo.