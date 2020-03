O carro mais sexy do mundo

Fabricado entre 1961 e 1975, distinguiu-se pela pureza e pela elegância do design Foto: D.R.

A década de 1960 reuniu todos os desafios, inclusivamente ao nível da indústria automóvel. O melhor exemplo? O(na Europa) ou Jaguar XK-E (nos EUA). Se melhor elogio lhe pode ser atribuído, ainda, ele foi proferido aquando do seu lançamento, em 1961, porque o apelidou de "o mais belo carro jamais fabricado". Os leitores da edição digital do The Daily Telegraph votaram-no como o carro mais bonito de sempre, entre 100, atribuindo o segundo lugar ao Citroën DS e o terceiro lugar ao Jaguar XK 120/140/150. A revista Sports Car também lhe atribuiu o podium em termos de beleza.Fabricado entre 1961 e 1975, distinguiu-se pela pureza e pela elegância do design, pelo elevado desempenho e pelo preço não proibitivo (£2250, em 1961, o equivalente a €43 000, na actualidade). Foi a coqueluche de celebridades, entre as quais Steve McQueen,ou. Não se encontra, ainda hoje, um carro tão sexy como este. Além disso, surpreendeu o mercado ao atingir os. Ofoi idealizado a partir do Jaguar D-Type, oque venceu asao longo de três anos consecutivos (de 1955 a 1957). Quando foi apresentado, com um grande entusiasmo, no, em 15 de Março de 1961, o fundador da, apercebeu-se que tinha criado algo de espetacular e de invulgar numa época de todos os excessos. O frenesim em torno dofoi tal que Lyons teve de ordenar a entrega, de um dia para o outro, de mais um carro, de modo a satisfazer os pedidos de condução experimental por parte dos jornalistas.Seria injusto não mencionar o homem a quem se deve a criação deste modelo tão excepcional . Este iluminado designer de aviões e de automóveis é também o criador do Jaguar XJS, tendo sido um dos primeiros engenheiros a aplicar as técnicas de design aeronáutico nos automóveis. Sabe-se que, ao longo de 14 anos, foram vendidas mais de 70 mil unidades das diferentes versões do E-Type. Sejam elas quais forem (os puristas defendem que a Série 1 fabricou os mais belos exemplares), omantém-se sem rival na beleza e na sensualidade. Que o atestam as fortunas que estão a ser pagas em leilões por modelos antigos. Oldie but goodie, right?!