Os carros que estão (sempre) na moda

"Uma tendência distintiva ou um estilo que se torna desejado." Assim se pode definir a Moda. No incrível mundo automóvel, podemos acrescentar mais uma característica para definir aqueles modelos que impõem o seu estilo: o sex appeal. Há automóveis que cativam de imediato, mas, mais do que isso, tornam-se objectos de desejo para qualquer bom fashionista que queira seguir as mais belas tendências. Os automóveis que se seguem são símbolos não só da elegância e da estética apurada, mas também indicadores de como o design, a engenharia e a tecnologia se podem unir para criar objectos de quatro rodas verdadeiramente especiais. Passamos revista a marcas como a Rolls-Royce, a Bentley, a BMW, a Aston Martin e a Ferrari.

Cullinan: o primeiro Rolls-Royce SUV

A Rolls-Royce começou, em 1904, com o objectivo de construir o "melhor carro do mundo". Agora, em 2018, a marca rendeu-se pela primeira vez à moda dos modelos SUV e garante que construiu o melhor SUV do mundo. Chama-se Cullinan e usa como base o Phantom, outro dos modelos da marca que, desde 1998, pertence aos alemães da BMW (embora continue a ter o Reino Unido, mais precisamente Goodwood, como sede de operações). Certo é que o Cullinan é primeiro 4x4 da marca que, em 1987, era considerada a segunda mais conhecida no mundo, só atrás da Coca-Cola. E porquê Cullinan? Esse é o nome do maior diamante encontrado e que tem 3.100 quilates. A estrutura do SUV é toda em alumínio, a que a Rolls-Royce chama de plataforma modular "Arquitectura do Luxo". Tem suspensão adaptativa, podendo-se não só subir ou descer a suspensão, mas também os pára-choques. Há uma câmara frontal que mapeia o caminho e ajusta a suspensão para que a viagem seja ainda mais confortável. O motor V12 com dois turbos, 6,75 litros e 570 cv promete passar por cima de todos os obstáculos. Preço: ronda os 300 mil euros.

Bentley Continental GT

Continental GT ainda mais Bentley

Tem duas portas, mas quatro lugares e uma elegância que não deixa ninguém indiferente. A Bentley lançou, este ano, a terceira geração do seu modelo mais espectacular desde o virar do milénio. O Continental GT é um chamado Grand Tourer, pensado para as grandes viagens que não só está mais "magro" como, graças ao uso de alumínio com técnicas inovadoras, consegue ostentar formas mais complexas, sensuais e distintivas do que nunca. Embora use como base a plataforma do Porsche Panamera, este é um Bentley à imagem da elegância automóvel britânica que foi imaginado e feito, em parte, à mão em terras de Sua Majestade, mais precisamente na localidade de Crewe. O ecrã além de táctil é rotativo para se ajustar melhor ao condutor ou ao ‘pendura’. O motor biturbo 6.0 capaz de debitar 635 cv demora apenas 3,6 segundos a chegar aos 100 km/h e promete uma velocidade máxima de 333 km/h. Rapidez à parte, é um dos mais belos automóveis da actualidade e já tem lista de espera com muitos milionários e bilionários na lista. Preço: cerca de 265 mil euros.

BMW i8 Roadster

BMW não poupa no i8 Roadster

Futurista, potente, diferente, descapotável e sexy. A BMW já tinha surpreendido com o seu modelo híbrido desportivo, o i8, mas sai fora da caixa com o i8 Roadster, lançado no Verão findo. O que temos então? Um roadster de dois lugares, com capota de lona eléctrica e portas que levantam ao alto. Faz sentido ou não fosse um modelo com vista privilegiada para o céu e pronto para nos dar a sensação de liberdade dos cabelos ao vento. Tudo isto num modelo que no modo eléctrico circula em profundo silêncio e com uma belíssima capota que pode ser recolhida ou levantada em 15 segundos e em movimento. Com o novo i8 Roadster chega também um sistema híbrido mais poderoso. O motor a combustão produz 231 cv e o motor eléctrico passou a ter 143 cv (melhoria em 15 por cento), ou seja, temos 374 cv e o modelo chega aos 100 km/h em 4,4 segundos. A autonomia eléctrica é de 53 km. Não é o roadster mais potente, mas é o mais futurista que anda por aí e a versão descapotável surpreendeu tudo e todos. Preço: 165 mil euros.

Ferrari Monza SP2

O Ferrari dos sonhos: Monza SP2

É o automóvel mais sonhador de todos os que escolhemos. A Ferrari apresentou no passado Verão duas edições especiais denominadas Icone que são homenagens aos modelos Monza dos anos 1940, pensados para as pistas. O Monza SP1 e SP2 são o que a marca chama de barchettas, ou seja, modelos para uma condução só com um compromisso: a mais alta performance. Mas o resultado é de uma beleza e sensualidade raras e intemporais. O SP2 tem uma vantagem face ao SP1 porque permite partilhar a experiência de conduzir um desportivo com outro ocupante. O Ferrari Design Center esmerou-se e trouxe a essência deste tipo de automóveis com formas simples e sem nenhum apêndice. Não faltam pormenores refinados de um modelo capaz de marcas de moda, desde a abertura das portas na vertical até àquilo que a marca designa como "pára-brisas virtual". É o nome da solução escolhida no sistema que, para contrariar o efeito do vento ao passar pelo habitáculo, recorre a uma abertura colocada antes do painel de instrumentos e do volante para desviar esse fluxo de ar. Num modelo repleto de fibra de carbono, o motor V12 de 810 cv permite chegar aos 100 km/h em 2,9 segundos e dá a sensação que só os Fórmula 1 permitem. Só serão feitos 499. Preço: 1,6 milhões de euros.

Aston Martin Vantage

Aston Martin Vantage: o luxo superdesportivo

É o Aston Martin mais barato, mas um dos mais elegantes e a mais recente jóia da coroa da marca britânica. Apesar da elegância, é um superdesportivo de pleno direito, capaz de chegar dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,6 segundos – ou seja, o tempo de olhar para pegar num copo de água e beber um gole. Inspirado no DB10, modelo conduzido por James Bond em Spectre, este rival mais sóbrio do Porsche 911 tem uma nova grelha em malha (que pode variar consoante o gosto dos clientes e a versão escolhida). O interior também pode ser personalizado pelo proprietário, mas não há grande hipótese de excentricidades para jogadores de futebol mais arrojados, ou não fosse um Aston Martin, a marca de 007. O motor disponível é um potente V8 4,0 litros biturbo com 510 cv, o que ajuda a atingir a velocidade máxima de estonteantes 314 km/h. Nada mau para o Aston Martin mais em conta. Preço: 175 mil euros.