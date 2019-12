Todas as imagens do Calendário Pirelli 2020

Já foi revelado o Calendário Pirelli de 2020, cujo título é "Looking for Juliet" ("À procura de Julieta" em português). Pela primeira vez assinada por um fotógrafo italiano, a 47ª edição do "The Cal" (como também é mencionado, em abreviatura) inspira-se na tragédia intemporal de Shakespeare. Paolo Roversi quis captar a Julieta existente em todas as mulheres e, pela primeira vez na história do calendário, acompanhou a fotografia por um pequeno filme.

Dividido em duas partes, o filme mostra as estrelas escolhidas a chegar ao estúdio sem maquilhagem ou fatos, entre estas Claire Foy, Mia Goth, Chris Lee, Indya Moore, Rosalía, Stella Roversi, Yara Shahidi, Kristen Stewart e Emma Watson, cada uma contando a Roversi sobre a sua ideia da personagem, retratando uma Julieta com diferentes emoções e expressões. Na segunda parte, as protagonistas surgem já vestidas e dão vida a estas mesmas interpretações, com o objetivo de contar uma história da forma o mais próxima da verdade possível. "Estava à procura de uma alma pura, alguém inocente que combinasse força, beleza, ternura e coragem" escreve Roversi.

Fotografado em maio deste ano, Paolo Roversi escolheu fazê-lo nas cidades de Verona, a terra natal de Julieta, e em Paris, onde o fotógrafo vive há cerca de quarenta anos. O calendário tem um total de 132 páginas com excertos de Romeu e Julieta com 58 fotografias a cores e a preto e branco captando as "protagonistas" da história.

Kristen Stewart Foto: Paolo Roversi

Chris Lee Foto: Paolo Roversi

Claire Foy Foto: Paolo Roversi

Mia Goth Foto: Paolo Roversi

Emma Watson Foto: Paolo Roversi

Indya Moore Foto: Paolo Roversi

Rosalía Foto: Paolo Roversi

Stella Roversi Foto: Paolo Roversi