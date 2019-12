As Bond girls mais sexy da saga 007

O 25º filme da saga James Bond, 007: Sem Tempo Para Morrer estreia a 8 de abril de 2020. Daniel Craig retornará como o agente secreto 007 e estará acompanhado no grande ecrã por Ana de Armas e Lashana Lynch, esta última será a primeira mulher num papel de agente, como uma nova Bond. Léa Seydoux também irá retornar como Madeleine Swann.

Enquanto aguardamos ansiosamente pelas aventuras do agente do Serviço Secreto Britânico, recordamos as mulheres que também brilharam ao lado do 007 e deram à saga mais um apelo inevitável de assistir.

#1 Ursula Andress como Honey Ryder em ‘Agente Secreto 007’ (1962)

Andress em ‘Agente Secreto 007’ (1962) Foto: IMDB

#2 Zena Marshall como Miss Taro em ‘Agente Secreto 007’ (1962)

Marshall em ‘Agente Secreto 007’ (1962) Foto: IMDB

#3 Daniela Bianchi como Tatiana Romanova em ‘007 - Ordem para Matar’ (1963) Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

Bianchi em ‘007 - Ordem para Matar’ (1963) Foto: IMDB | Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

#4 Honor Blackman como Pussy Galore em ‘007 - Contra Goldfinger’ (1964)

Blackman em ‘007 - Contra Goldfinger’ (1964) Foto: IMDB

#5 Shirley Eaton como Jill Masterson em ‘007 - Contra Goldfinger’ (1964)

Eaton em ‘007 - Contra Goldfinger’ (1964) Foto: IMDB

#6 Martine Beswick como Paula Caplan em ‘007 - Operação Relâmpago’ (1965)

Beswick em ‘007 - Operação Relâmpago’ (1965) Foto: IMDB

#7 Kristina Wayborn como Magda em ‘007 - Operação Tentáculo’ (1983)

Wayborn em ‘007 - Operação Tentáculo’ (1983) Foto: IMDB

#8 Denise Richards como Dra. Christmas Jones em ‘007 - O Mundo Não Chega’ (1999)

Richards em ‘007 - O Mundo Não Chega’ (1999) Foto: IMDB

#9 Halle Berry como Jinx em '007 - Morre Noutro Dia' (2002)

Berry em '007 - Morre Noutro Dia' (2002) Foto: IMDB

#10 Monica Bellucci como Lucia em ‘007 Spectre’ (2015)