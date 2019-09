A arte de criar mistério e seduzir de Dita Von Teese

A artista Dita Von Teese tornou-se um ícone do burlesco moderno. "Para mim, o burlesco sempre foi uma maneira de encontrar poder e confiança, abraçar a sensualidade e encorajar os outros a fazer o mesmo com as suas vidas", declarou a atriz e dançarina ao anunciar a sua nova tour Glamonatrix. Para celebrar os seus 47 anos, no dia 28 de setembro, reunimos as fotografias mais marcantes (e sexy) das suas apresentações.

Dita Von Teese durante a apresentação 'Rhinestone Cowgirl' Foto: Instagram @ditavonteese

Dita Von Teese durante a apresentação 'The Swarovski Martini' Foto: Instagram @ditavonteese